Европа достаточно серьезно воспринимает прямое военное столкновение с Россией. Это проявляется, например, в том как Франция готовятся к потенциальным боевым действиям в ближайшее время.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Евросоюз будет усиливать санкции.

Какой шаг в отношении Китая должен сделать ЕС?

Однако как заметил эксперт-международник, здесь вопрос в том, как в итоге определится Европа с отношением к Китаю и Соединенным Штатам Америки – продолжают ли они делать ставку на США в надежде, что надо перетерпеть каденцию Дональда Трампа, а потом отношения со Штатами наладятся, или все же нужно стратегически переориентироваться.

Если европейцы решат ждать пока Штаты попустит, то тогда можно наконец вводить серьезные пошлины против Китая, потому что без экономического удара по Китаю почти невозможно остановить эту войну,

– сказал Несвитайлов.

По его словам, КНР является главным выгодополучателем от продолжения этой войны. Пока Пекин понимает, что ему это выгодно, то война будет продолжаться.

К слову, президент Владимир Зеленский говорит, что о санкциях на сегодня никто не забыл и они являются частью гарантий безопасности, которые разрабатываются.

Какова роль Китая в войне России против Украины?