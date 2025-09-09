Європа досить серйозно сприймає пряме військове зіткнення з Росією. Це проявляється, наприклад, у тому як Франція готуються до потенційних бойових дій найближчим часом.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Євросоюз посилюватиме санкції.

Який крок щодо Китаю повинен зробити ЄС?

Однак як зауважив експерт-міжнародник, тут питання у тому, як в підсумку визначиться Європа зі ставленням до Китаю і Сполучених Штатів Америки – чи продовжують вони робити ставку на США в надії, що треба перетерпіти каденцію Дональда Трампа, а потім відносини зі Штатами налагодяться, чи все ж таки потрібно стратегічно переорієнтовуватись.

Якщо європейці вирішать чекати поки Штати попустить, то тоді можна нарешті запроваджувати серйозні мита проти Китаю, бо без економічного удару по Китаю майже неможливо зупинити цю війну,

– мовив Несвітайлов.

За його словами, КНР є головним вигодоотримувачем від продовження цієї війни. Поки Пекін розуміє, що йому це вигідно, то війна буде продовжуватись.

До слова, президент Володимир Зеленський каже, що про санкції на сьогодні ніхто не забув і вони є частиною гарантій безпеки, які розробляються.

Яка роль Китаю у війні Росії проти України?