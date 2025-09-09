Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Евросоюз будет усиливать санкции.
Какой шаг в отношении Китая должен сделать ЕС?
Однако как заметил эксперт-международник, здесь вопрос в том, как в итоге определится Европа с отношением к Китаю и Соединенным Штатам Америки – продолжают ли они делать ставку на США в надежде, что надо перетерпеть каденцию Дональда Трампа, а потом отношения со Штатами наладятся, или все же нужно стратегически переориентироваться.
Если европейцы решат ждать пока Штаты попустит, то тогда можно наконец вводить серьезные пошлины против Китая, потому что без экономического удара по Китаю почти невозможно остановить эту войну,
– сказал Несвитайлов.
По его словам, КНР является главным выгодополучателем от продолжения этой войны. Пока Пекин понимает, что ему это выгодно, то война будет продолжаться.
К слову, президент Владимир Зеленский говорит, что о санкциях на сегодня никто не забыл и они являются частью гарантий безопасности, которые разрабатываются.
Какова роль Китая в войне России против Украины?
- Официально Китай заявляет о нейтралитете в отношении российско-украинской войны, но в то же время экспортирует товары двойного назначения, усиливающие российскую оборонную промышленность. В частности, речь идет о важных компонентах для ударных дронов.
- В Главном управлении разведки уверены, что Китай не оказывает военную поддержку России. Между странами существуют дипломатические отношения, однако Си Цзиньпин не отвечает на втягивание Китая в войну.
- В то же время председатель КНР Си заявлял, что планирует добиваться мира в Украине "собственным путем". В частности, будет усиливать роль "Группы друзей мира".