Проблема не в Покровске, – военный эксперт указал на важные нюансы в боях на Донетчине

Российские войска продолжают давить на Покровском направлении, чтобы захватить город. Ситуация чрезвычайно сложная, но ее еще можно стабилизировать.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, как можно попытаться стабилизировать ситуацию возле Покровска, что спасти город от оккупации.

Как спасти Покровск от оккупации?

С юга россияне подошли к железнодорожной дороге возле Покровска. Было серьезное просачивание в сам город, как минимум нескольких рот.

Сейчас основная проблема не столько в Покровске, как в Мирнограде. Силам обороны важно удержать Покровск, ведь это последняя высота Донецкого кряжа,

– подчеркнул полковник запаса.

В то же время сейчас россияне пытаются выйти на Покровск с севера, чтобы протиснуться между нашим гарнизоном в Родинском и Мирнограде. Однако враг может попасть в сложное положение, как это было когда оккупанты двигались в сторону Доброполья.

У нас нашлись силы и резервы, чтобы отбросить колонну, которая шла на Доброполье. Сейчас ВСУ добивают эти котлы,

– сказал Свитан.

По его словам, сейчас такая же проблема с севера со стороны Родинского. Однако это проблема не только для нас, но и для россиян. Ее можно попробовать решить так же как на Добропольском выступлении.

Стабилизацией ситуации с юга сейчас как раз занимаются спецслужбы, а вот вопросом с севера надо заниматься или штурмовикам, или десантуре.

Важно! Спецподразделения ГУР проводят операцию в Покровске с высадкой десанта и уничтожением позиций российских сил. По данным OSINT, операция проходит на территории завода "Электродвигатель" – бойцы занимают позиции и переходят к штурму сразу после высадки.

По мнению полковника запаса, для того, чтобы глобально решить вопрос Покровско – Мирноградской агломерации, надо отмотать наступательную операцию россиян, которую они осуществили несколько месяцев назад, перейдя трассу, которая соединяет трассу с Мирнограда на Константиновку.

Там должна быть серьезная военная операция армейского уровня, чтобы отрезать всю клешню, которая направлена на Доброполье. Если ресурсов для такой операции нет, то тогда надо думать, что делать с Мирноградом, ведь долго этот карман не продержится.

