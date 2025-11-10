Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается крайне напряженной – с приближением зимы вражеская активность растет. В эпицентре боев – Покровск, Мирноград и Купянск, а также Волчанск и Часов Яр. В то же время россияне приближаются к Боровой, продолжают попытки просачивания в Лиман и Северск, наступают на Константиновку и пытаются обрезать логистику в Гуляйполе.

Основная цель россиян на большинстве направлений – закрепиться в городской застройке до наступления морозов.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 3 по 9 ноября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Количество штурмов на фронте растет

По сравнению с предыдущей неделей, россияне совершили почти на 300 атак больше. Особенно враг усилил давление на Покровском направлении, где приходится более трети столкновений. В течение недели количество штурмов на этом участке колебалась от 52 до 100 в сутки. При этом суммарное количество всех атак было в пределах от 154 до 276.

В течение прошлой недели российские войска совершили на фронте 1 404 штурма. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 497 атак;

Александровское – 152 атаки;

Константиновское – 134 атаки;

Харьковское – 97 атак;

Славянское – 97 атак;

Лиманское – 87 атак;

Купянское – 59 атак;

Гуляйпольское – 52 атаки;

Сумское – 35 атак;

Ореховское – 16 атак;

Краматорское – 12 атак;

Приднепровское – 12 атак.

Российские захватчики кроме Покровского, усилили атаки также на Харьковском, Славянском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях. В то же время в районе Купянска российская активность уменьшается, но в городе продолжаются бои.

В течение прошлой недели линия соприкосновения не изменилась на Сумском, Славянском, Краматорском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Россияне продвигаются возле Волчанска и в районе границы

На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться на Харьковском, то есть Южно-Слобожанском направлении. Там вражеская активность снизилась после удара Сил обороны по дамбе Белгородского водохранилища, однако россияне возобновляют штурмы. В частности враг закрепился в серой зоне возле села Синельниково, а также возобновил штурмы в Волчанске.





Ситуация в районе Волчанска / Карта DeepStateMAP

Также россияне продвинулись в районе государственной границы севернее Двуречной. Там враг закрепился возле Бологовки и продвинулся возле Двуречанского.





Ситуация в районе госграницы в Харьковской облати / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в районе Купянска

В самом Купянске продолжаются бои, однако линия соприкосновения ни в городе, ни в его окрестностях не изменилась. Однако на юго-восток от Купянска вражеским войскам удалось продвинуться.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг приближается к Боровой

На Лиманском направлении у врага две цели – город Лиман в Донецкой области и поселок Боровая в Харьковской области. Оба населенных пункта фактически уничтожены вражескими ударами. Однако, как и на большинстве направлений, врагу нужна урбанизированная зона до наступления холодов.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в районе Боровской Андреевки в направлении Боровой. Фронт от поселка сейчас на расстоянии 5 километров.





Ситуация в районе Боровой / Карта DeepStateMAP

В то же время инфильтрация россиян в Лиман, кажется, терпит неудачу. В то же время россияне смогли продвинуться в селе Карповка.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Серая зона под окрестностями Константиновки

На прошлой неделе осложнилась ситуация на Константиновском направлении, особенно на юго-восток от города. Россияне продвинулись возле Белой Горы и Нелеповки, а серая зона, которая ранее достигла окраин города, расширяется. Константиновка находится под постоянным обстрелом из артиллерии, управляемыми авиабомбами и дронами различных типов.





Ситуация на Константиновском направлении / Карта DeepStateMAP

Битва за Покровск и Мирноград продолжается

Ситуация на Покровском направлении остается крайне сложной. И все же стоит заметить, что темпы продвижений в Покровске удалось остановить – в начале прошлой недели враг продвинулся по трассе, которая ведет к Павлограду и в течение недели больше продвижений россиян не фиксировали. Однако тяжелые городские бои продолжаются, а оборона города осуществляется в тяжелых условиях, когда все логистические пути под огневым контролем вражеских дронов.

Однако не менее сложная ситуация в Мирнограде. Там у окраин города продолжаются бои. Врагу удалось продвинуться в районе села Казацкое вплотную к городу и частично серая зона охватывает городскую застройку. Однако закрепиться в Мирнограде россиянам не удается. И город все же находится под угрозой окружения, которому сейчас препятствует то, что Силы обороны остановили россиян на севере Покровска.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также россияне продвинулись между Удачным и Котлиным на север. А еще прорвались севернее села Дачное Днепропетровской области в сторону Новопавловки. Возле Дачного образовались "клешни".





Ситуация в районе Дачного / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Днепропетровской области

На Александровском направлении в Донецкой области в течение прошлой недели продвижений не было. В Днепропетровской области наоборот, но стоит отметить, что в очередной раз темп вражеских продвижений снижается. На прошлой неделе серая зона расширилась до Орестополя, а вражеские войска продвинулись на границе Днепропетровской и Запорожской областей в районе сел Егоровка и Злагода.





Ситуация в Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP

Ухудшается ситуация в районе Гуляйполя

С 2022 года город Гуляйполе в Запорожье является прифронтовым, однако сейчас ситуация для населенного пункта становится еще хуже.

На прошлой неделе россияне оккупировали села Успеновка, Нововасильевское и Павловка и прорвались в Сладкое. В то же время серая зона достигла сел Новое, Новоуспеновка и Ровнополье. И россияне целятся на запад – на дорогу через Варваровку, Прилуки и Доброполье, которая является одним из логистических путей в город.

Вместе со штурмами в районе Зеленого Гая россияне хотят воплотить здесь тактику, похожую на Покровск и Константиновку.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются на Ореховском направлении

Также в начале прошлой недели российские войска продвинулись на Ореховском направлении в Запорожской области. В частности враг продвинулся возле Степногорска и в сторону Приморского.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время попытки наступления на Орехов терпят неудачу, хотя серая зона увеличилась в районе Малой Токмачки.

