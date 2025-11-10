Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя і Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою – з наближенням зими ворожа активність зростає. В епіцентрі боїв – Покровськ, Мирноград і Куп'янськ, а також Вовчанськ і Часів Яр. Водночас росіяни наближаються до Борової, продовжують спроби просочення в Лиман та Сіверськ, наступають на Костянтинівку і намагаються обрізати логістику до Гуляйполя.

Основна мета росіян на більшості напрямків – закріпитися у міській забудові до настання морозів.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 3 по 9 листопада 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Варте уваги Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"

Кількість штурмів на фронті зростає

У порівнянні з попереднім тижнем, росіяни здійснили на майже 300 атак більше. Особливо ворог посилив тиск на Покровському напрямку, де припадає понад третина зіткнень. Протягом тижня кількість штурмів на цій ділянці коливалася від 52 до 100 за добу. При цьому сумарна кількість усіх атак була у межах від 154 до 276.

Протягом минулого тижня російські війська здійснили на фронті 1 404 штурми. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 497 атак;

Олександрівський – 152 атаки;

Костянтинівський – 134 атаки;

Харківський – 97 атак;

Слов'янський – 97 атак;

Лиманський – 87 атак;

Куп'янський – 59 атак;

Гуляйпільський – 52 атаки;

Сумський – 35 атак;

Оріхівський – 16 атак;

Краматорський – 12 атак;

Придніпровський – 12 атак.

Російські загарбники крім Покровського, посилили атаки також на Харківському, Слов'янському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках. Водночас в районі Куп'янська російська активність зменшується, але в місті тривають бої.

Протягом минулого тижня лінія зіткнення не змінилася на Сумському, Слов'янському, Краматорському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Росіяни просуваються біля Вовчанська та в районі кордону

Минулого тижня росіянам вдалося просунутися на Харківському, тобто Південно-Слобожанському напрямку. Там ворожа активність знизилася після удару Сил оборони по дамбі Бєлгородського водосховища, однак росіяни поновлюють штурми. Зокрема ворог закріпився у сірій зоні біля села Синельникове, а також поновив штурми у Вовчанську.





Ситуація в районі Вовчанська / Карта DeepStateMAP

Також росіяни просунулися в районі державного кордону північніше Дворічної. Там ворог закріпився біля Бологівки та просунувся біля Дворічанського.





Ситуація в районі держкордону на Харківщині / Карта DeepStateMAP

Просування росіян в районі Куп'янська

У самому Куп'янську тривають бої, однак лінія зіткнення ні в місті, ні на його околицях не змінилася. Проте на південний схід від Куп'янська ворожим військам вдалося просунутися.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог наближається до Борової

На Лиманському напрямку у ворога дві цілі – місто Лиман на Донеччині та селище Борова на Харківщині. Обидва населені пункти фактично знищені ворожими ударами. Проте як і на більшості напрямків, ворогу потрібна урбанізована зона до настання холодів.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися в районі Борівської Андріївки в напрямку Борової. Фронт від селища зараз на відстані 5 кілометрів.





Ситуація в районі Борової / Карта DeepStateMAP

Водночас інфільтрація росіян у Лиман, здається, зазнає невдачі. Водночас росіяни змогли просунутися в селі Карпівка.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сіра зона під околицями Костянтинівки

Минулого тижня ускладнилася ситуація на Костянтинівському напрямку, особливо на південний схід від міста. Росіяни просунулися біля Білої Гори та Неліпівки, а сіра зона, яка раніше досягла околиць міста, розширюється. Костянтинівка перебуває під постійним обстрілом з артилерії, керованими авіабомбами та дронами різних типів.





Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Битва за Покровськ і Мирноград триває

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною. Та все ж варто зауважити, що темпи просувань в Покровську вдалося зупинити – на початку минулого тижня ворог просунувся по трасі, яка веде на Павлоград і протягом тижня більше просувань росіян не фіксували. Однак важкі міські бої тривають, а оборона міста здійснюється у важких умовах, коли усі логістичні шляхи під вогневим контролем ворожих дронів.

Однак не менш складна ситуація у Мирнограді. Там біля околиць міста тривають бої. Ворогу вдалося просунутися в районі села Козацьке впритул до міста і частково сіра зона охоплює міську забудову. Однак закріпитися у Мирнограді росіянам не вдається. Та місто все ж перебуває під загрозою оточення, якій зараз перешкоджає те, що Сили оборони спинили росіян на півночі Покровська.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також росіяни просунулися між Удачним і Котлиним на північ. А ще прорвалися північніше села Дачне Дніпропетровської області в бік Новопавлівки. Біля Дачного утворилися "клешні".





Ситуація в районі Дачного / Карта DeepStateMAP

Просування росіян у Дніпропетровській області

На Олександрівському напрямку на Донеччині протягом минулого тижня просувань не було. На Дніпропетровщині навпаки, але варто зазначити, що вже вкотре темп ворожих просувань знижується. Минулого тижня сіра зона розширилася до Орестополя, а ворожі війська просунулися на межі Дніпропетровської та Запорізької областей в районі сіл Єгорівка і Злагода.





Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

Погіршується ситуація в районі Гуляйполя

З 2022 року місто Гуляйполе на Запоріжжі є прифронтовим, проте зараз ситуація для населеного пункту стає ще гіршою.

Минулого тижня росіяни окупували села Успенівка, Нововасилівське та Павлівка і прорвалися до Солодкого. Водночас сіра зона досягла сіл Нове, Новоуспенівка та Рівнопілля. І росіяни ціляться на захід – на дорогу через Варварівку, Прилуки та Добропілля, яка є одним із логістичних шляхів до міста.

Разом зі штурмами в районі Зеленого Гаю росіяни хочуть втілити тут тактику, схожу до Покровська і Костянтинівки.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються на Оріхівському напрямку

Також на початку минулого тижня російські війська просунулися на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Зокрема ворог просунувся біля Степногірська та в бік Приморського.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас спроби наступу на Оріхів зазнають невдач, хоча сіра зона збільшилася в районі Малої Токмачки.

Сьогодні епіцентри боїв у Вовчанську, Куп'янську, Покровську, Часовому Яру, біля Костянтинівки, Лимана, Сіверська чи Гуляйполя, але завтра це може бути Дніпро, Київ, Вінниця і так далі, якщо ворога не зупинити. Росіяни зупинятися не мають наміру. Тому кожен з нас має робити все для того, щоб змусити їх до цього. Просто зараз це можна зробити, підтримавши збір на потреби Сил оборони. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.

Зараз на нашому Фонді24 триває збір редакції сайту 24 Каналу на автомобіль для десантників 46-ї бригади. Ціль – 350 000 гривень.