Более 200 боестолкновений, больше всего – под Покровском: карта боевых действий 11 сентября
- В течение 10 сентября на фронте зафиксировано 205 боестолкновений, российские войска совершили 4 578 обстрелов.
- Больше всего атак украинские защитники отражали на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 10 сентября, на фронте зафиксировано 205 боевых столкновений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 120 управляемых бомб.
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Кроме того, россияне привлекли для поражения 5 965 дронов-камикадзе, а также осуществили 4 578 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 91 – из РСЗО.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 пункта управления, артиллерийскую систему и район сосредоточения личного состава врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 7 боевых столкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общем сбросил 32 управляемые авиабомбы и совершил 204 артиллерийские обстрелы, в том числе 10 – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Одрадного.
Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении зафиксировано 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.
На Лиманском направлении противник атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Середне, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголовое.
Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки и Дроновки.
На Краматорском направлении произошло 7 боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.
Что происходит возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении защитники остановили 57 атак в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шаховое, Котлиное, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лысовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.
Россияне давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении оккупанты 1 раз наступали на позиции защитников в районе Белогорья.
На Ореховском направлении противник 2 раза проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, но получил отпор.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 2 атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Война России с Украиной: последние новости
- За минувшие сутки, 10 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще 890 оккупантов. Теперь общие потери личного состава России – 1 091 890 человек.
- Спецназовцы ГУР МОУ поразили корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 Черноморского флота России под Новороссийском. Судно выведено из строя на дорогостоящий ремонт.
- Партизаны "Атеш" провели диверсию на российском оборонном заводе "Щегловский вал" в Туле, уничтожив башню связи. На предприятии разрабатывают системы ПВО, скорострельные пушки и стрелковое оружие.