Понад 200 боєзіткнень, найбільше – під Покровськом: карта бойових дій 11 вересня
- Протягом 10 вересня на фронті зафіксовано 205 боєзіткнень, російські війська здійснили 4 578 обстрілів.
- Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 10 вересня, на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувавши 44 ракети й скинувши 120 керованих бомб.
Яка ситуація на лінії зіткнення?
Окрім того, росіяни залучили для ураження 5 965 дронів-камікадзе, а також здійснили 4 578 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 91 – із РСЗВ.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу ворога.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано7 бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.
На Куп'янському напрямку зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії в районах Мирного, Куп'янська та Борівської Андріївки.
На Лиманському напрямку противник атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.
На Сіверському напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та в напрямку Виїмки й Дронівки.
На Краматорському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень у районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок і Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Берестка, Софіївки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 57 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.
На Гуляйпільському напрямку окупанти 1 раз наступали на позиції захисників у районі Білогір'я.
На Оріхівському напрямку противник 2 рази проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, але отримав відсіч.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- За минулу добу, 10 вересня, Сили оборони України ліквідували ще 890 окупантів. Тепер загальні втрати особового складу Росії – 1 091 890 осіб.
- Спецпризначенці ГУР МОУ вразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 Чорноморського флоту Росії під Новоросійском. Судно виведено з ладу на дороговартісний ремонт.
- Партизани "Атеш" провели диверсію на російському оборонному заводі "Щегловський вал" у Тулі, знищивши вежу зв'язку. На підприємстві розробляють системи ППО, скорострільні гармати та стрілецьку зброю.