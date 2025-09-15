Враг усилил атаки на Северском направлении: карта боевых действий 15 сентября
- Украинские защитники отбили 187 боевых столкновений за сутки, в частности, на Северском направлении было остановлено 25 атак врага.
- Российская армия нанесла 3 ракетных удара, 79 авиационных атак, 4945 артобстрелов и применила 6337 дронов-камикадзе.
Российская армия продолжает наносить удары на фронте и атаковать позиции Сил обороны Украины. За минувшие сутки украинские защитники отбили 187 боевых столкновений.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По позициям военных и населенных пунктах россияне нанесли три ракетных удара 7-ю ракетами и 79 раз атаковал с авиации, совершил 4945 артобстрелов и применил 6337 дронов-камикадзе.
Какая ситуация на фронте 15 сентября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки было 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, а также совершил 193 обстрела, три из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений с россиянами вблизи Волчанска и в направлении Отрадного.
На Купянском направлении оккупанты атаковали 9 раз. Штурмовые действия остановлены в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении пытался продвинуться 19 раз в направлении Ставков и вблизи Шандриголовое, Дериловое, Колодязов, Дробышево и Торского.
На Северском направлении украинские воины отбили 25 вражеских атак у Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.
Враг усилил атаки на Северском направлении: карта фронта
На Краматорском направлении оккупанты совершили 9 боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.
На Торецком направлении за сутки произошло 14 вражеских атак вблизи Плещеевки, Катериновки, Александро-Калинового, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.
На Покровском направлении защитники остановили 58 наступлений российских войск в районах Федоровки, Никаноровки, Мирнограда, Родинского, Сухецкого, Луча, Лысовки, Удачного, Новоподгороднего, Шахматного, Вольного, Звериного, Молодецкого, Новоукраинки, Филиала, Дачного, Новоивановки и в сторону Новопавловки.
Боевые действия на Покровском направлении: показываем на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи Ивановки, Ялты, Воскресенки, Новоивановки, Малиевки, Толстого, Александрограда, Тернового, Березового, Темировки, Камышевахи и Ольговского.
Ситуация на Новопавловском направлении: карта
На Гуляйпольском направлении удалось отбить вражескую атаку вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские бойцы смогли остановить пять штурмовых действий оккупантов.
На каких направлениях имеют успехи украинские военные?
Силы обороны противодействуют агрессору вблизи Купянска. Военные осуществляют поисково-ударные действия, держат под огневым ударом выходы из труб, которыми пытается продвигаться враг, а также уничтожают диверсионно-разведывательные группы в самом городе.
Оккупанты пытаются зайти в Северск, но сталкиваются с проблемами. В частности, врагу мешают украинские дроны. Из-за увеличения "серой зоны" защитники раньше обнаруживают и обезвреживают врага.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Потери российских захватчиков за сутки составили 910 человек. Также враг потерял две боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 323 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники.