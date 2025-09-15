Российская армия продолжает наносить удары на фронте и атаковать позиции Сил обороны Украины. За минувшие сутки украинские защитники отбили 187 боевых столкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По позициям военных и населенных пунктах россияне нанесли три ракетных удара 7-ю ракетами и 79 раз атаковал с авиации, совершил 4945 артобстрелов и применил 6337 дронов-камикадзе.

Смотрите также Оккупанты продвинулись возле Покровска и на Запорожье: обзор фронта и карты ISW

Какая ситуация на фронте 15 сентября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки было 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, а также совершил 193 обстрела, три из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений с россиянами вблизи Волчанска и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении оккупанты атаковали 9 раз. Штурмовые действия остановлены в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении пытался продвинуться 19 раз в направлении Ставков и вблизи Шандриголовое, Дериловое, Колодязов, Дробышево и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили 25 вражеских атак у Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

Враг усилил атаки на Северском направлении: карта фронта

На Краматорском направлении оккупанты совершили 9 боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.

На Торецком направлении за сутки произошло 14 вражеских атак вблизи Плещеевки, Катериновки, Александро-Калинового, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении защитники остановили 58 наступлений российских войск в районах Федоровки, Никаноровки, Мирнограда, Родинского, Сухецкого, Луча, Лысовки, Удачного, Новоподгороднего, Шахматного, Вольного, Звериного, Молодецкого, Новоукраинки, Филиала, Дачного, Новоивановки и в сторону Новопавловки.

Боевые действия на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи Ивановки, Ялты, Воскресенки, Новоивановки, Малиевки, Толстого, Александрограда, Тернового, Березового, Темировки, Камышевахи и Ольговского.

Ситуация на Новопавловском направлении: карта

На Гуляйпольском направлении удалось отбить вражескую атаку вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские бойцы смогли остановить пять штурмовых действий оккупантов.

На каких направлениях имеют успехи украинские военные?