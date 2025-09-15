Російська армія продовжує завдавати ударів на фронті та атакувати позиції Сил оборони України. За минулу добу українські захисники відбили 187 бойових зіткнень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. По позиціях військових та населених пунктах росіяни завдали три ракетні удари 7-ма ракетами та 79 разів атакував з авіації, здійснив 4945 артобстрілів та застосував 6337 дронів-камікадзе.

Яка ситуація на фронті 15 вересня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу було 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснив 193 обстріли, три з яких – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 10 боєзіткнень з росіянами поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 9 разів. Штурмові дії зупинені в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку намагався просунутися 19 разів у напрямку Ставків та поблизу Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Дробишевого та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 25 ворожих атак біля Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили 9 боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку за добу відбулося 14 ворожих атак поблизу Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 58 наступів російських військ у районах Федорівки, Никанорівки, Мирнограда, Родинського, Сухецького, Променя, Лисівки, Удачного, Новопідгороднього, Шахового, Вільного, Звірового, Молодецького, Новоукраїнки, Філії, Дачного, Новоіванівки та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу Іванівки, Ялти, Воскресенки, Новоїванівки, Маліївки, Толстого, Олександрограда, Тернового, Березового, Темирівки, Комишувахи та Ольгівського.

На Гуляйпільському напрямку вдалося відбити ворожу атаку поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські бійці змогли зупинити п’ять штурмових дій окупантів.

