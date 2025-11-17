Бои в Покровске, россияне в Новопавловке и угроза окружения Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои – даже на наименее активных направлениях россияне увеличивают количество штурмовых действий. Самой сложной ситуация остается в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются на Харьковщине, Сумщине, западе Луганщины, Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине.

Особое внимание россиян сосредоточено сейчас на Константиновке, агломерации Покровска и Мирнограда и Гуляйполе.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 10 по 17 ноября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боев на фронте

Ноябрь может стать самым сложным месяцем по количеству штурмов, ведь уже вторую неделю подряд этот показатель остается на уровне более 1 400 атак в неделю. Для сравнения – ранее суммарное количество атак было в пределах 1 000 – 1 200.

На прошлой неделе вражеские войска совершили 1 442 попытки штурмов позиций Сил обороны. Более трети атак пришлось на Покровское направление, где 14 ноября враг атаковал 107 раз. Ситуация на направлениях следующая:

Покровское – 505 атак;

Константиновское – 156 атак;

Александровское – 121 атака;

Лиманское – 116 атак;

Харьковское – 80 атак;

Славянское – 69 атак;

Купянское – 67 атак;

Гуляйпольское – 63 атаки;

Ореховское – 36 атак;

Сумское – 36 атак;

Краматорское – 13 атак;

Приднепровское – 10 атак.

Россияне усиливают атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Также увеличилось количество штурмов в районе Лимана и на Ореховском направлении. Кроме того, россияне возобновили штурмовые действия в городе Часов Яр.

Несмотря на вражеские атаки, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Лиманском, Славянском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Ситуация в районе Купянска осложняется

На Купянском направлении враг не имеет продвижений в самом Купянске, однако продолжает давить на флангах. Так, на прошлой неделе россияне продвинулись восточнее города в районе сел Песчаное и Петропавловка.

В самом Купянске продолжаются бои. И россияне продолжают пытаться создавать видимость успешных продвижений там.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Краматорском направлении

Краматорское направление является одним из самых "спокойных", если смотреть на количество штурмовых действий противника. После закрепления в части Часового Яра летом и заявления о якобы полном захвате города, штурмовые действия там пошли на спад.

Однако периодически враг осуществляет атаки на флангах, а на прошлой неделе возобновились штурмовые действия в Часовом Яру.

Врагу удалось продвинуться севернее города – в районе Майского. Также после штурмов в районе Орехово-Васильевки там увеличилась серая зона.





Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Россияне стремятся дойти до Константиновки

Еще одна цель, которой грезят россияне где-то так же, как Купянском и Покровском – Константиновка. Россияне ежедневно совершают десятки атак в направлении города, большинство из которых не имеют никакого успеха.

Однако на прошлой неделе россияне смогли продвинуться между селами Александро-Калиново и Екатериновка. Также увеличилась серая зона вблизи Константиновки. В то же время северные окраины города Торецк остаются в серой зоне. Большинство – оккупировано.





Ситуация на Константиновском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвинулись в Покровске

Покровск – основной эпицентр боев на фронте. Город является целью номер 1 для россиян. Поэтому сначала поговорим о ситуации там. Почти вся городская застройка Покровска теперь в серой зоне. Россияне продвинулись в районе автовокзала на юге города. Там же враг перешел улицу Защитников Украины, которая фактически сейчас является линией фронта.

Также враг продвинулся на западе Покровска в районе трассы на Павлоград. Также в направлении этой дороги продвинулись россияне в Котлино.

Южнее Покровска россияне оккупировали села Новоукраинка и Чунишино.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

А вот в районе соседнего Мирнограда ситуация совсем другая. Россияне продвинулись в районе села Луч. В то же время других продвижений не зафиксировано, но в серой зоне оказалась уже южная часть Мирнограда.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Интересно, что на прошлой неделе произошел довольно странный эпизод. Россияне решили воспользоваться погодными условиями и заехать в Покровск по дороге через Чунишино, пока был туман. Видео с россиянами, которые заезжают в Покровск, разлетелось по сети, но за несколько часов вся колонна была уничтожена. Пропагандисты в истерике обвиняли в провале того, кто снял заезд на видео.

Прорыв россиян в Новопавловку

Тяжелые бои на Покровском направлении также продолжаются и на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Россиянам удалось продвинуться между селами Дачное и Ореховое.

А еще враг совершил прорыв в Новопавловку почти на 10 километров от линии соприкосновения. Россияне воспользовались погодой и, как говорит волонтер Сергей Стерненко, проблемами в нашей обороне. Поэтому врагу удалось несколько раз заехать в Новопавловку и высадить десант.

Враг закрепиться так и не смог, однако сама ситуация довольно угрожающая. Такие прорывы участились.





Ситуация в районе Новопавловки / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Днепропетровщине

Темпы продвижения россиян в Днепропетровской области замедляются. На прошлой неделе вражеские войска продвинулись вблизи Злагоды и Егоровки.

Однако также враг совершил прорыв в село Даниловка. И это создает опасную ситуацию для Покровского – с Даниловки и Вишневого пути ведут на поселок. Хотя враг в Даниловке, как и в Новопавловке, не закрепился.





Александровское направление / Карта DeepStateMAP

Гуляйполе под угрозой окружения

Ситуация на Гуляйпольском направлении осложняется. Враг оккупировал села Ровнополье, Новое и Новоуспеновское, что на северо-востоке от Гуляйполя – города, который является южным форпостом украинской обороны с 2022 года.

Также россияне давят с востока и продвинулись возле сел Красное и Зеленый Гай. Основная цель россиян сейчас – создание клещей вокруг города и перерезание логистических путей. Из основных целей – дорога через села Доброполье, Прилуки, Варваровка и Зеленое.

Гуляйполе неожиданно стало одним из эпицентров боев. В течение всего года на этот участок приходилось едва ли не наименьшее количество штурмовых действий россиян, ведь южнее Гуляйполя выстроена прочная линия обороны. Зато прорыв россиян с востока из Донецкой области на Запорожье и Днепропетровщину сделал возможным наступление на Гуляйполе.

Сейчас в прифронтовом городе остаются еще около 480 человек.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

