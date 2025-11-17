Бої в Покровську, росіяни у Новопавлівці та загроза оточення Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають важкі бої – навіть на найменш активних напрямках росіяни збільшують кількість штурмових дій. Найскладнішою ситуація залишається у Донецькій області. Також важкі бої тривають на Харківщині, Сумщині, заході Луганщини, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині.

Особлива увага росіян зосереджена зараз на Костянтинівці, агломерації Покровська й Мирнограда та Гуляйполі.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 10 по 17 листопада 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка боїв на фронті

Листопад може стати найскладнішим місяцем за кількістю штурмів, адже вже другий тиждень поспіль цей показник залишається на рівні понад 1 400 атак за тиждень. Для порівняння – раніше сумарна кількість атак була у межах 1 000 – 1 200.

Минулого тижня ворожі війська здійснили 1 442 спроби штурмів позицій Сил оборони. Понад третина атак припала на Покровський напрямок, де 14 листопада ворог атакував 107 разів. Ситуація на напрямках наступна:

Покровський – 505 атак;

Костянтинівський – 156 атак;

Олександрівський – 121 атака;

Лиманський – 116 атак;

Харківський – 80 атак;

Слов'янський – 69 атак;

Куп'янський – 67 атак;

Гуляйпільський – 63 атак;

Оріхівський – 36 атак;

Сумський – 36 атак;

Краматорський – 13 атак;

Придніпровський – 10 атак.

Росіяни посилюють атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Також збільшилася кількість штурмів в районі Лимана та на Оріхівському напрямку. Крім того, росіяни поновили штурмові дії у місті Часів Яр.

Попри ворожі атаки, лінія зіткнення залишилася незмінною на Сумському, Харківському, Лиманському, Слов'янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Ситуація в районі Куп'янська ускладнюється

На Куп'янському напрямку ворог не має просувань у самому Куп'янську, проте продовжує тиснути на флангах. Так, минулого тижня росіяни просунулися східніше від міста в районі сіл Піщане та Петропавлівка.

У самому Куп'янську тривають бої. Та росіяни продовжують намагатися створювати видимість успішних просувань там.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Краматорському напрямку

Краматорський напрямок є одним із "найспокійніших", якщо дивитися на кількість штурмових дій противника. Після закріплення в частині Часового Яру влітку та заяви про нібито повне захоплення міста, штурмові дії там пішли на спад.

Однак періодично ворог здійснює атаки на флангах, а минулого тижня поновилися штурмові дії в Часовому Яру.

Ворогу вдалося просунутися північніше міста – в районі Майського. Також після штурмів в районі Оріхово-Василівки там збільшилася сіра зона.





Ситуація в районі Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Росіяни прагнуть дійти до Костянтинівки

Ще одна ціль, якою марять росіяни десь так само, як Куп'янськом і Покровськом – Костянтинівка. Росіяни щодня здійснюють десятки атак в напрямку міста, більшість з яких не мають жодного успіху.

Проте минулого тижня росіяни змогли просунутися між селами Олександро-Калинове і Катеринівка. Також збільшилася сіра зона поблизу Костянтинівки. Водночас північні околиці міста Торецьк залишаються у сірій зоні. Більшість – окупована.





Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просунулися в Покровську

Покровськ – основний епіцентр боїв на фронті. Місто є ціллю номер 1 для росіян. Тому спершу поговоримо про ситуацію в місті. Майже вся міська забудова Покровська тепер у сірій зоні. Росіяни просунулися в районі автовокзалу на півдні міста. Там же ворог перейшов вулицю Захисників України, яка фактично зараз є лінією фронту.

Також ворог просунувся на заході Покровська в районі траси на Павлоград. Також в напрямку цієї дороги просунулися росіяни в Котлиному.

Південніше Покровська росіяни окупували села Новоукраїнка і Чунишине.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

А ось в районі сусіднього Мирнограда ситуація зовсім інша. Росіяни просунулися в районі села Промінь. Водночас інших просувань не зафіксовано, але в сірій зоні опинилася вже південна частина Мирнограда.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Цікаво, що минулого тижня відбувся доволі дивний епізод. Росіяни вирішили скористатися погодними умовами й вирішили заїхати в Покровськ дорогою через Чунишине, поки був туман. Відео з росіянами, які заїжджають в Покровськ розлетілося мережею, але за кілька годин уся колона була знищена. Пропагандисти в істериці звинувачували в провалі того, хто зняв заїзд на відео.

Прорив росіян у Новопавлівку

Важкі бої на Покровському напрямку також тривають і на межі Донецької й Дніпропетровської областей. Росіянам вдалося просунутися між селами Дачне та Горіхове.

А ще ворог здійснив прорив у Новопавлівку на майже 10 кілометрів від лінії зіткнення. Росіяни скористалися погодою та, як каже волонтер Сергій Стерненко, проблемами в нашій обороні. Тому ворогу вдалося кілька разів заїхати у Новопавлівку та висадити десант.

Ворог закріпитися так і не зміг, проте сама ситуація доволі загрозлива. Такі прориви почастішали.





Ситуація в районі Новопавлівки / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Дніпропетровщині

Темпи просування росіян у Дніпропетровській області сповільнюються. Минулого тижня ворожі війська просунулися поблизу Злагоди та Єгорівки.

Однак також ворог здійснив прорив у село Данилівка. І це створює небезпечну ситуацію для Покровського – з Данилівки та Вишневого шляхи ведуть на селище. Хоча ворог в Данилівці, як і в Новопавлівці, не закріпився.





Олександрівський напрямок / Карта DeepStateMAP

Гуляйполе під загрозою оточення

Ситуація на Гуляйпільському напрямку ускладнюється. Ворог окупував села Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське, що на північному сході від Гуляйполя – міста, яке є південним форпостом української оборони з 2022 року.

Також росіяни тиснуть зі сходу та просунулися біля сіл Червоне і Зелений Гай. Основна мета росіян зараз – створення клішнів довкола міста та перерізання логістичних шляхів. З основних цілей – дорога через села Добропілля, Прилуки, Варварівка та Зелене.

Гуляйполе несподівано стало одним з епіцентрів боїв. Протягом всього року на цю ділянку припадала чи не найменша кількість штурмових дій росіян, адже південніше Гуляйполя вибудована міцна лінія оборони. Натомість прорив росіян зі сходу з Донеччини на Запоріжжя і Дніпропетровщину зробив можливим наступ на Гуляйполе.

Зараз у прифронтовому місті залишаються ще близько 480 людей.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

