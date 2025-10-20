Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 19 октября, на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 74 авиационных ударов, запустив 4 ракеты и сбросив 165 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные привлекли для поражения 5 482 дроны-камикадзе и совершили 4 894 обстрела, из них 93 – из реактивных систем залпового огня.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления БпЛА и 4 артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском й Курском направлениях произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 2 авиационных удара, сбросив 6 КАБов, а также совершил 160 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 5 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия оккупантов в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 6 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.

На Славянском направлении противник 2 раза атаковал позиции украинских войск в районах Серебрянки и Ямполя.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки россияне не проводили наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филия, проминь, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий рассказал, что россияне продолжают непрерывно наступать под Покровском уже более года. Их намерения и тактика здесь фактически не изменились, оккупанты работают пехотными группами, используют мотоциклы.

На Александровском направлении враг 24 раза атаковал украинские позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 3 неудачные атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении противник 1 раз атаковал позиции в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг 3 раза тщетно пытался приблизиться к позициям защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

