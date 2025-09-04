Зафиксировано 180 боестолкновений, больше всего – под Покровском: карта боевых действий 4 сентября
- В течение 3 сентября на фронте зафиксировано 180 боестолкновений, российские войска совершили 5 088 обстрелов.
- Больше всего атак украинские защитники отражали на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 3 сентября, на фронте зафиксировано 180 боевых столкновений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара, применив 28 ракет и сбросив 118 управляемых авиабомб.
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Кроме этого, россияне привлекли для поражения 6 104 дронов-камикадзе и осуществили 5 088 обстрелов, в частности 25 – из реактивных систем залпового огня.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийские средства противника.
На Северо-Слобожанском й Курском направлениях украинские защитники отбили 5 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общем сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 252 артиллерийских обстрела, в том числе 3 – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили 11 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Кутьковки.
Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте
На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Украинцы отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 41 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Северска.
Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки.
На Краматорском направлении произошло 7 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки.
Атаки россиян на Краматорском направлении: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Екатериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Затишок, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Котлиное, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Филия.
Что происходит возле Покровска: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Толстой, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении агрессор совершил 2 попытки прорвать оборону в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.
Какова ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении защитники успешно остановили атаку в направлении населенного пункта Антоновка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Война России с Украиной: последние новости
- За прошедшие сутки, 3 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще 840 оккупантов. Теперь общие потери личного состава России – 1 085 410 человек.
- В ночь на 4 сентября враг запустил по Украине 112 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов. Силы ПВО сбили и подавили 84 цели на севере, юге и востоке страны.
- Партизанское движение "Атеш" фиксирует переброску российской техники из Луганска на усиление более приоритетных для оккупантов направлений, в частности Запорожья.