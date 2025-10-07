Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 6 октября, на фронте зафиксировано 193 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По позициям украинских подразделений и населенных пунктах противник нанес 2 ракетных и 66 авиационных ударов, применив 3 ракеты и 143 управляемые бомбы.

Смотрите также Оккупанты продвинулись на Харьковщине и других направлениях: обзор фронта и карты ISW

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные привлекли для поражения 5 301 дрон-камикадзе и осуществили 4 523 обстрела, из них 98 – из РСЗО.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, 3 артиллерийских средства, пункт управления БпЛА, командный пункт и 2 другие важные объекты противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 6 атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, сбросил 27 КАБов и совершил 154 обстрела, в том числе 4 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодязного, Одрадного.

Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 5 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголовое.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки, в направлении Дроновки и Ямполя. Всего произошло 20 боестолкновений.

Какова ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 2 вражеские атаки вблизи Майского и в сторону населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении противник совершил 23 атаки в районах Русиного Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Филия и в сторону Новопавловки и Владимировки.

Какова линия фронта вблизи Покровска: смотрите на карте

К слову, начальник штаба 2 батальона 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Горик рассказал о ситуации на Покровском направлении эксклюзивно для 24 Канала. По словам военного, украинцам там удалось перехватить инициативу и остановить продвижение противника. В свою очередь россияне пытаются инфильтроваться в глубину позиций защитников и избегать боевых контактов.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороное и Новогригорьевка, еще 4 боестолкновения продолжаются.

Россияне давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении оккупанты 8 раз пытались наступать вблизи Полтавки, но получили отпор.

На Ореховском направлении агрессор 4 раза атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Степное и Каменское.

На Приднепровском направлении противник совершил 1 безрезультатную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Война России против Украины: последние новости