Почти 200 боестолкновений, больше всего – под Покровском: карта боевых действий 7 октября
- В течение 6 октября на фронте зафиксировано 193 боестолкновения, российские войска совершили 4 523 обстрела.
- Больше всего атак защитники отражали на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.
Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 6 октября, на фронте зафиксировано 193 боевых столкновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По позициям украинских подразделений и населенных пунктах противник нанес 2 ракетных и 66 авиационных ударов, применив 3 ракеты и 143 управляемые бомбы.
Смотрите также Оккупанты продвинулись на Харьковщине и других направлениях: обзор фронта и карты ISW
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Российские военные привлекли для поражения 5 301 дрон-камикадзе и осуществили 4 523 обстрела, из них 98 – из РСЗО.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, 3 артиллерийских средства, пункт управления БпЛА, командный пункт и 2 другие важные объекты противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 6 атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, сбросил 27 КАБов и совершил 154 обстрела, в том числе 4 – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодязного, Одрадного.
Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 5 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголовое.
На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки, в направлении Дроновки и Ямполя. Всего произошло 20 боестолкновений.
Какова ситуация на Северском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении Силы обороны отбили 2 вражеские атаки вблизи Майского и в сторону населенного пункта Ступочки.
На Торецком направлении противник совершил 23 атаки в районах Русиного Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки.
На Покровском направлении защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Филия и в сторону Новопавловки и Владимировки.
Какова линия фронта вблизи Покровска: смотрите на карте
К слову, начальник штаба 2 батальона 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Горик рассказал о ситуации на Покровском направлении эксклюзивно для 24 Канала. По словам военного, украинцам там удалось перехватить инициативу и остановить продвижение противника. В свою очередь россияне пытаются инфильтроваться в глубину позиций защитников и избегать боевых контактов.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороное и Новогригорьевка, еще 4 боестолкновения продолжаются.
Россияне давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении оккупанты 8 раз пытались наступать вблизи Полтавки, но получили отпор.
На Ореховском направлении агрессор 4 раза атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Степное и Каменское.
На Приднепровском направлении противник совершил 1 безрезультатную попытку продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Война России против Украины: последние новости
- За сутки 6 октября потери российской армии составили 1 020 человек. Силы обороны Украины обезвредили 3 танка, 6 ББМ, 29 артиллерийских систем, средство ПВО, 338 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники противника.
- Согласно отчету Института изучения войны за 6 октября, оккупанты имели результат в направлении Великого Бурлука и Купянска на Харьковщине, а также Северска, Доброполья и Покровска в Донецкой области. В свою очередь украинцы – на севере Сумщины, возле Доброполья и Лимана в Донецкой области, в районе Великомихайловки на Днепропетровщине.
- По данным вечернего обновления карты DeepState 6 октября, захватчики продвинулись в Донецкой, Днепропетровской области и Запорожье – вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы, также оккупирована Малиевка.