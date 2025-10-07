Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 6 жовтня, на фронті зафіксовано 193 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах противник завдав 2 ракетних і 66 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети й 143 керовані бомби.

Дивіться також Окупанти просунулися на Харківщині та інших напрямках: огляд фронту та карти ISW

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Російські військові залучили для ураження 5 301 дрон-камікадзе та здійснили 4 523 обстріли, із них 98 – із РСЗВ.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, 3 артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та 2 інші важливі об'єкти противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках оборонці відбили 6 атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, скинув 27 КАБів і здійснив 154 обстріли, зокрема 4 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам'янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного, Одрадного.

Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп'янськ, Редьківка та в бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, у напрямку Дронівки та Ямполя. Загалом відбулося 20 боєзіткнень.

Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 2 ворожі атаки поблизу Майського та в бік населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку противник здійснив 23 атаки в районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 59 атак агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та в бік Новопавлівки й Володимирівки.

Якою є лінія фронту поблизу Покровська: дивіться на карті

До слова, начальник штабу 2 батальйону 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Горік розповів про ситуацію на Покровському напрямку ексклюзивно для 24 Каналу. За словами військового, українцям там вдалося перехопити ініціативу й зупинити просування противника. Натомість росіяни намагаються інфільтруватися в глибину позицій оборонців та уникати бойових контактів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка, ще 4 боєзіткнення триває.

Росіяни тиснуть на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку окупанти 8 разів намагалися наступати поблизу Полтавки, але отримали відсіч.

На Оріхівському напрямку агресор 4 рази атакував українські позиції в районах населених пунктів Степове та Кам'янське.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 1 безрезультатну спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Війна Росії проти України: останні новини