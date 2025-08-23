В Генштабе выложили сводку на 23 августа, 1277 день полномасштабной войны. Важно сказать, что это День Флага, за который проливают кровь защитники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Что происходит на фронте 23 августа?

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 7 атак.

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 8 атак. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне провели 25 атак, они пытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил 4 попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении было 5 боестолкновений вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 9 атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

На Покровском направлении украинцы остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики 1 раз пытались идти вперед.

На Приднепровском направлении враг совершил 4 тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.