У Генштабі виклали зведення на 23 серпня, 1277 день повномасштабної війни. Важливо сказати, що це День Прапора, за який проливають кров захисники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відбувається на фронті 23 серпня?

Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках захисники відбили 7 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів намагався прорвати оборонні рубежі в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 8 атак. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни провели 25 атак, вони намагалися вклинитися в оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 4 спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку було 5 боєзіткнень поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 9 атак в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку українці зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

На Оріхівському напрямку, в районі Кам'янського, загарбники 1 раз намагалися йти вперед.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив 4 марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.