Что происходит на фронте 23 августа?

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 7 атак.

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 8 атак. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне провели 25 атак, они пытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил 4 попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении было 5 боестолкновений вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 9 атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

На Покровском направлении украинцы остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики 1 раз пытались идти вперед.

На Приднепровском направлении враг совершил 4 тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.