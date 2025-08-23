Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Что происходит на фронте 23 августа?
За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 7 атак.
На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло 8 атак. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении россияне провели 25 атак, они пытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.
На Северском направлении враг совершил 4 попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении было 5 боестолкновений вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты совершили 9 атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.
На Покровском направлении украинцы остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.
На Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.
На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики 1 раз пытались идти вперед.
На Приднепровском направлении враг совершил 4 тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.