Больше всего боев на трех направлениях: карта боевых действий на 8 ноября

В субботу, 8 ноября, начались 1354 сутки полномасштабной войны. За прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. В Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте.

Какова ситуация на фронте на утро 8 ноября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 7 атак.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 7 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григорьевка, Звановка, Выемка. Всего за прошедшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили 4 вражеские атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверево, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Новоэкономическое и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Вербовое, Сичневе, Орестополь, Павловка, Новогригорьевка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении Егоровки и Терноватого.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какие потери у россиян?

За 7 ноября Силы обороны ликвидировали 1190 российских солдат. Также они уничтожили 1 вертолет и одно средство ПВО. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.