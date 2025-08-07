Российские войска продолжают давить на фронте. Хотя враг и имеет продвижение, украинские защитники сдерживают их.

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту около 22:44 6 августа. По их данным враг продвинулся в направлении 6 населенных пунктов.

Враг продвинулся вблизи Белогоровки, Удачного, Новополя, Новониколаевки, Федоровки и Григорьевки,

– написали аналитики.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа на фронте произошло 147 боестолкновений, в частности на Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях. Потери российских войск за минувшие сутки составили 1040 военных и значительное количество техники.