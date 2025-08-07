Укр Рус
Ворог просунувся поблизу 6 населених пунктів: оновлення від DeepState
7 серпня, 16:29
Ворог просунувся поблизу 6 населених пунктів: оновлення від DeepState

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російські війська просунулись у напрямку шести населених пунктів: Білогорівка, Удачне, Новопілля, Новомиколаївка, Федорівка та Григорівка.
  • На фронті зафіксовано 147 боєзіткнень, втрати російських військ склали 1040 військових.

Російські війська продовжують тиснути на фронті. Хоч ворог і має просування, українські оборонці стримують їх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Близько 150 боєзіткнень та десятки штурмів ворога: карта бойових дій на 7 серпня 

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики DeepState оновили мапу близько 22:44 6 серпня. За їхніми даними ворог просунувся у напрямку 6 населених пунктів. 

Ворог просунувся поблизу Білогорівки, Удачного, Новополя, Новомиколаївки, Федорівки та Григорівки,
– написали аналітики.

Нагадаємо, станом на ранок 7 серпня на фронті відбулося 147 боєзіткнень, зокрема на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках. Втрати російських військ за минулу добу склали 1040 військових і значна кількість техніки.