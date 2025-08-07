Російські війська продовжують тиснути на фронті. Хоч ворог і має просування, українські оборонці стримують їх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики DeepState оновили мапу близько 22:44 6 серпня. За їхніми даними ворог просунувся у напрямку 6 населених пунктів.

Ворог просунувся поблизу Білогорівки, Удачного, Новополя, Новомиколаївки, Федорівки та Григорівки,

– написали аналітики.

Нагадаємо, станом на ранок 7 серпня на фронті відбулося 147 боєзіткнень, зокрема на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках. Втрати російських військ за минулу добу склали 1040 військових і значна кількість техніки.