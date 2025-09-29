Укр Рус
29 сентября, 13:00
Враг продвинулся сразу возле 4 населенных пунктов, – DeepState

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Аналитики Deep State обновили карту и показали изменения на фронте.
  • Армия Кремля имела продвижение возле 4 населенных пунктов.

Армия Кремля продолжает давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 4 населенных пунктов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне?

Утром 29 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 2 населенных пунктах и еще около двух.

Враг продвинулся в Зверевом, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового, 
– говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись в Зверевом: смотрите на карте

Российские войска продвинулись в Вербовом: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Новоивановки: смотрите на карте

Агрессор продвинулся вблизи Березового: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте: последние новости

  • Главком Сирский днем 29 сентября сообщил, что благодаря четко спланированным действиям ВСУ часть российских подразделений оказалась в окружении. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные – 1769.

  • За прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

  • Самая горячая ситуация на Покровском направлении. Так, Силы обороны остановили 53 штурмовые действия агрессора.