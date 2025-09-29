Армия Кремля продолжает давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 4 населенных пунктов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне?

Утром 29 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 2 населенных пунктах и еще около двух.

Враг продвинулся в Зверевом, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового,

– говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись в Зверевом: смотрите на карте

Российские войска продвинулись в Вербовом: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Новоивановки: смотрите на карте

Агрессор продвинулся вблизи Березового: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте: последние новости