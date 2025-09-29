Враг продвинулся сразу возле 4 населенных пунктов, – DeepState
- Аналитики Deep State обновили карту и показали изменения на фронте.
- Армия Кремля имела продвижение возле 4 населенных пунктов.
Армия Кремля продолжает давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 4 населенных пунктов.
Где продвинулись россияне?
Утром 29 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.
По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 2 населенных пунктах и еще около двух.
Враг продвинулся в Зверевом, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на фронте: последние новости
Главком Сирский днем 29 сентября сообщил, что благодаря четко спланированным действиям ВСУ часть российских подразделений оказалась в окружении. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные – 1769.
За прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
Самая горячая ситуация на Покровском направлении. Так, Силы обороны остановили 53 штурмовые действия агрессора.