Ворог просунувся відразу біля 4 населених пунктів, – DeepState
- Аналітики Deep State оновили карту та показали зміни на фронті.
- Армія Кремля мала просування біля 4 населених пунктів.
Армія Кремля продовжує тиснути по лінії фронту. Ворог мав просування біля 4 населених пунктів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Нас 40 тисяч проти понад 100 тисяч росіян, – начштабу "Азова" про оборону Добропілля
Де просунулися росіяни?
Зранку 29 вересня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.
За їхніми даними, окупаційні війська мають просування в 2 населених пунктах та ще біля двох.
Ворог просунувся у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового,
– ідеться в повідомленні.
Окупанти просунулися у Звіровому: дивіться на карті
Російські війська просунулися у Вербовому: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися біля Новоіванівки: дивіться на карті
Агресор просунувся поблизу Березового: дивіться на карті
Дивіться також Битва за Покровськ і яка ситуація на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка ситуація на фронті: останні новини
Головком Сирський вдень 29 вересня повідомив, що завдяки чітко спланованим діям ЗСУ частина російських підрозділів опинилась в оточенні. Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, зокрема на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Так, Сили оборони зупинили 53 штурмові дії агресора.