Украинские защитники смогли отбросить россиян от одного населенного пункта на Новопавловском направлении, однако враг продвинулся сразу в трех селах. Военные Сил обороны продолжают борьбу за земли нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне, а где имеют успех ВСУ?

Недавно поселок Толстое, что в Донецкой области, удалось частично освободить от наступления оккупантов. По данным аналитиков, Силы обороны смогли отодвинуть противника дальше от населенного пункта. Сейчас это село находится в так называемой "серой зоне".

Россияне отошли от Толстого: показываем на карте

Продвижение врага зафиксировано в Перестрое, что также расположено на Новопавловском направлении. Россияне подошли к реке и теперь находятся почти в 17 километрах от Новопавловки.

Боевая ситуация в Перестрое: карта

Также оккупанты смогли подойти ближе к Малиевке и Сичневому, что тоже расположены на этом направлении. Однако зайти в села россияне пока не могут.

Россияне подошли к Малиевке: карта фронта

Сичневое на карте: карта DeepState

DeepState сообщает, что в Мировом на Купянском направлении продолжаются бои. Этот поселок пока не находится ни под контролем ВСУ, ни под оккупацией. До Купянска от села – немного больше 4 километров.

Боевые действия продолжаются в Мировом на Харьковщине: показываем на карте

Какая ситуация на фронте сегодня?