Силы обороны отбросили врага на Новопавловском направлении, бои возле Купянска: карта DeepState
- Украинские силы смогли отбросить россиян от поселка Толстое, но оно остается в "серой зоне".
- Российские войска продвинулись на Новопавловском направлении, а на Купянском – продолжаются бои.
Украинские защитники смогли отбросить россиян от одного населенного пункта на Новопавловском направлении, однако враг продвинулся сразу в трех селах. Военные Сил обороны продолжают борьбу за земли нашего государства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также В августе темпы российской оккупации упали почти на 20%, – DeepState
Где продвинулись россияне, а где имеют успех ВСУ?
Недавно поселок Толстое, что в Донецкой области, удалось частично освободить от наступления оккупантов. По данным аналитиков, Силы обороны смогли отодвинуть противника дальше от населенного пункта. Сейчас это село находится в так называемой "серой зоне".
Россияне отошли от Толстого: показываем на карте
Продвижение врага зафиксировано в Перестрое, что также расположено на Новопавловском направлении. Россияне подошли к реке и теперь находятся почти в 17 километрах от Новопавловки.
Боевая ситуация в Перестрое: карта
Также оккупанты смогли подойти ближе к Малиевке и Сичневому, что тоже расположены на этом направлении. Однако зайти в села россияне пока не могут.
Россияне подошли к Малиевке: карта фронта
Сичневое на карте: карта DeepState
DeepState сообщает, что в Мировом на Купянском направлении продолжаются бои. Этот поселок пока не находится ни под контролем ВСУ, ни под оккупацией. До Купянска от села – немного больше 4 километров.
Боевые действия продолжаются в Мировом на Харьковщине: показываем на карте
Какая ситуация на фронте сегодня?
Во вторник, 2 сентября, аналитики сообщили, что россияне оккупировали Воскресенку в Донецкой области и продвинулись возле Малиевки на Днепропетровщине и Каменки в Харьковской области.
За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Силы обороны отбили атаки на Купянском, Лиманском, Покровском, Новопавловском и других направлениях.
Горячее всего на передовой остается у Покровска. Там произошло 39 вражеских штурмов в районах Маяка, Нового Шахматного, Свободного, Дачного, Новоэкономического, Миролюбовки, Мирнограда, Луча, Лисовки, Удачного, Владимировки, Ивановки, Никаноровки, Свободного, Родинского, Молодецкого и в сторону Покровска и Новопавловки.