Українські захисники змогли відкинути росіян від одного населеного пункту на Новопавлівському напрямку, однак просунувся одразу в трьох селах. Військові Сил оборони продовжують боротьбу за землі нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де просунулися росіяни, а де мають успіх ЗСУ?

Нещодавно селище Товсте, що в Донецькій області, вдалося частково звільнити від наступу окупантів. За даними аналітиків, Сили оборони змогли відсунути противника далі від населеного пункту. Наразі це село перебуває у так званій "сірій зоні".

Росіяни відійшли від Товстого: показуємо на карті

Просування ворога зафіксоване у Перебудові, що також розташоване на Новопавлівському напрямку. Росіяни підійшли до річки й тепер перебуває за майже 17 кілометрів від Новопавлівки.

Бойова ситуація в Перебудові: карта

Також окупанти змогли підійти ближче до Маліївки та Січневого, що теж розташовані на цьому напрямку. Однак зайти в села росіяни поки що не можуть.

Росіяни підійшли до Маліївки: карта фронту

Січневе на карті: мапа DeepState

DeepState повідомляє, що у Мировому на Куп'янському напрямку тривають бої. Це селище наразі не перебуває ні під контролем ЗСУ, ні під окупацією. До Куп'янська від села – трошки більше ніж 4 кілометри.

Бойові дії тривають в Мировому на Харківщині: показуємо на карті

Яка ситуація на фронті сьогодні?