Сили оборони відкинули ворога на Новопавлівському напрямку, бої біля Куп'янська: мапа DeepState
- Українські сили змогли відкинути росіян від селища Товсте, але воно залишається в "сірій зоні".
- Російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку, а на Куп'янському – тривають бої.
Українські захисники змогли відкинути росіян від одного населеного пункту на Новопавлівському напрямку, однак просунувся одразу в трьох селах. Військові Сил оборони продовжують боротьбу за землі нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також У серпні темпи російської окупації впали майже на 20%, – DeepState
Де просунулися росіяни, а де мають успіх ЗСУ?
Нещодавно селище Товсте, що в Донецькій області, вдалося частково звільнити від наступу окупантів. За даними аналітиків, Сили оборони змогли відсунути противника далі від населеного пункту. Наразі це село перебуває у так званій "сірій зоні".
Росіяни відійшли від Товстого: показуємо на карті
Просування ворога зафіксоване у Перебудові, що також розташоване на Новопавлівському напрямку. Росіяни підійшли до річки й тепер перебуває за майже 17 кілометрів від Новопавлівки.
Бойова ситуація в Перебудові: карта
Також окупанти змогли підійти ближче до Маліївки та Січневого, що теж розташовані на цьому напрямку. Однак зайти в села росіяни поки що не можуть.
Росіяни підійшли до Маліївки: карта фронту
Січневе на карті: мапа DeepState
DeepState повідомляє, що у Мировому на Куп'янському напрямку тривають бої. Це селище наразі не перебуває ні під контролем ЗСУ, ні під окупацією. До Куп'янська від села – трошки більше ніж 4 кілометри.
Бойові дії тривають в Мировому на Харківщині: показуємо на карті
Яка ситуація на фронті сьогодні?
У вівторок, 2 вересня, аналітики повідомили, що росіяни окупували Воскресенку у Донецькій області та просунулися біля Маліївки на Дніпропетровщині та Кам'янки у Харківській області.
За минулу добу на фронті сталося 166 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки на Куп'янському, Лиманському, Покровському, Новопавлівському та інших напрямках.
Найгарячіше на передовій залишається біля Покровська. Там відбулося 39 ворожих штурмів в районах Маяка, Нового Шахового, Вільного, Дачного, Новоекономічного, Миролюбівки, Мирнограда, Променя, Лисівки, Удачного, Володимирівки, Іванівки, Никанорівки, Вільного, Родинського, Молодецького та у бік Покровська й Новопавлівки.