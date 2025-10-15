Украинские военные продолжают героически обороняться на фронте и отражать атаки российских захватчиков. Всего за вчера зафиксировано 182 боевых столкновения с оккупантами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте на 15 октября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 5 боевых столкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, применил 32 ракеты и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 164 обстрелы, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 16 боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Лимана и Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголовое, Торское и Колодязи.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 6 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного, Выемки, Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка, Филиал и в направлении Покровска и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороное, Вербовое, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Малиевка, Ялта, Январское, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского.

На Ореховском направлении противник 5 раз наступал вблизи Степного, Плавней и Степногорска.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что российская армия усиливает атаки на фронте и увеличивает использование техники, пытаясь расширить сухопутный коридор на территории Украины. Свитан прогнозирует, что процесс сложных боев продлится полтора – два месяца.

