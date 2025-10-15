Українські військові продовжують героїчно оборонятися на фронті та відбивати атаки російських загарбників. Загалом за вчора зафіксовано 182 бойові зіткнення з окупантами.

Яка ситуація на фронті на 15 жовтня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 5 бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосував 32 ракети та скинув 28 керованих бомб, здійснив 164 обстріли, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам'янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп'янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі.

На Слов'янському напрямку українські воїни минулої доби відбили 6 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що російська армія посилює атаки на фронті та збільшує використання техніки, намагаючись розширити сухопутний коридор на території України. Світан прогнозує, що процес складних боїв триватиме півтора – два місяці.

