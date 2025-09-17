Россияне активизировались на Северском направлении: карта боевых действий 17 сентября
- Российская армия осуществила 183 боевых столкновения с украинскими силами на разных направлениях, в частности Северском, Курском и Купянском.
- Украинские силы отбили многочисленные атаки противника, в частности 23 атаки на Северском направлении и 25 – на Новопавловском.
Российская армия продолжает атаковать позиции Сил обороны на фронте. Всего было зафиксировано 183 боевых столкновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
К теме Отражают штурмы трех армий: ВСУ ответили, смогут ли россияне оккупировать Покровск
Что происходит на фронте по состоянию на 17 сентября?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 9 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 188 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
Что происходит на севере Сумской области: смотрите на карте
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 5 боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шийковка, Шандриголовое, Ставки и вблизи Колодязов, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 23 вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка.
Какая ситуация в Григорьевке: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка,, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Зверево, Котлиное, Удачное 0 Молодецкое, Дачное, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филиал, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малиевка, Январское, Новоивановка.
Как изменился фронт возле Новоивановки: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении украинские воины отражали одну атаку в районе Каменского.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.
Какие изменения были на линии соприкосновения за последнее время?
Аналитики Deep State рассказали, что Силы Обороны зачистили Панковку в Донецкой области. В то же время враг оккупировал Григорьевку, а также продвинулся вблизи Ямполя, Орехового, в Новоивановке и Березовом.
Представитель ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что Силы обороны держат контроль над селом Филия в Днепропетровской области, несмотря на попытки оккупантов закрепиться. По словам военного, российские войска смогли зайти в этот населенный пункт, но их быстро выбили ВСУ.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в комментарии 24 Канала отметил, что сейчас на фронте оккупанты применяют тактику наступлений малыми группами с минимальным привлечением бронированной техники, а также круглосуточно осуществляют аэроразведку для выявления слабых мест в обороне ВСУ. По словам Черняка, такая тактика позволяет россиянам предпринимать попытки продвигаться вперед и накапливать силы в укрепрайонах.