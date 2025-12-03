Укр Рус
3 декабря, 16:39
Враг оккупировал 3 населенных пункта: обновленная карта от DeepState

Сергей Попович
Основные тезисы
  • DeepState обновили карту фронта, на которой Россия оккупировала Балаган, Сладкое и Затишье.
  • Вероятные успехи россиян фиксируются также в Покровске, вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя.

DeepState обновили карту фронта российско-украинской войны. России, по данным аналитиков, удалось оккупировать 3 населенных пункта.

Оккупированный населенный пункт Балаган расположен вблизи Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась карта российско-украинской войны?

По данным DeepState враг смог оккупировали населенный пункт Балаган вблизи Покровска, а также Сладкое и Затишье в Запорожской области.

У россиян также, вероятно, есть успехи в Покровске, вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя.

Где расположено село Балаган: смотрите на карте

Где оккупировано село Сладкое: смотрите на карте

Россияне оккупировали Затишье: смотрите на карте

Где россияне были самые активные за последние сутки

  • На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора 2 декабря, это направление остается самым горячим.

  • Российские войска совершили атаки на разных направлениях, в частности на Лиманском (31 атака), Константиновском (27 атак) и Александровском (18 атак).