Оккупированный населенный пункт Балаган расположен вблизи Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась карта российско-украинской войны?

По данным DeepState враг смог оккупировали населенный пункт Балаган вблизи Покровска, а также Сладкое и Затишье в Запорожской области.

У россиян также, вероятно, есть успехи в Покровске, вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя.

Где расположено село Балаган: смотрите на карте

Где оккупировано село Сладкое: смотрите на карте

Россияне оккупировали Затишье: смотрите на карте

Где россияне были самые активные за последние сутки