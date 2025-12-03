Оккупированный населенный пункт Балаган расположен вблизи Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
По данным DeepState враг смог оккупировали населенный пункт Балаган вблизи Покровска, а также Сладкое и Затишье в Запорожской области.
У россиян также, вероятно, есть успехи в Покровске, вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя.
Где расположено село Балаган: смотрите на карте
Где оккупировано село Сладкое: смотрите на карте
Россияне оккупировали Затишье: смотрите на карте
Где россияне были самые активные за последние сутки
На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора 2 декабря, это направление остается самым горячим.
Российские войска совершили атаки на разных направлениях, в частности на Лиманском (31 атака), Константиновском (27 атак) и Александровском (18 атак).