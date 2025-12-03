Ворог окупував 3 населені пункти: оновлена карта від DeepState
- DeepState оновили карту фронту, на якій Росія окупувала Балаган, Солодке та Затишшя.
- Ймовірні успіхи росіян фіксуються також у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя.
DeepState оновили мапу фронту російсько-української війни. Росії, за даними аналітиків, вдалося окупувати 3 населені пункти.
Окупований населений пункт Балаган розташований поблизу Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як змінилася карта російсько-української війни?
За даними DeepState ворог зміг окупували населений пункт Балаган поблизу Покровська, а також Солодке і Затишшя у Запорізькій області.
У росіян також, ймовірно, є успіхи у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя.
Де розташоване село Балаган: дивіться на карті
Де окуповане село Солодке: дивіться на карті
Росіяни окупували Затишшя: дивіться на карті
Де росіяни були найактивніші за останню добу
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора 2 грудня, цей напрямок залишається найгарячішим.
Російські війська здійснили атаки на різних напрямках, зокрема на Лиманському (31 атака), Костянтинівському (27 атак) та Олександрівському (18 атак).