3 грудня, 16:39
Ворог окупував 3 населені пункти: оновлена карта від DeepState

Сергій Попович
  • DeepState оновили карту фронту, на якій Росія окупувала Балаган, Солодке та Затишшя.
  • Ймовірні успіхи росіян фіксуються також у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя.

DeepState оновили мапу фронту російсько-української війни. Росії, за даними аналітиків, вдалося окупувати 3 населені пункти.

Окупований населений пункт Балаган розташований поблизу Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилася карта російсько-української війни?

За даними DeepState ворог зміг окупували населений пункт Балаган поблизу Покровська, а також Солодке і Затишшя у Запорізькій області. 

У росіян також, ймовірно, є успіхи у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя.

Де розташоване село Балаган: дивіться на карті

Де окуповане село Солодке: дивіться на карті

Росіяни окупували Затишшя: дивіться на карті

Де росіяни були найактивніші за останню добу

  • На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора 2 грудня, цей напрямок залишається найгарячішим.

  • Російські війська здійснили атаки на різних напрямках, зокрема на Лиманському (31 атака), Костянтинівському (27 атак) та Олександрівському (18 атак).