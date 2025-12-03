Ворог окупував 3 населені пункти: оновлена карта від DeepState

DeepState оновили мапу фронту російсько-української війни. Росії, за даними аналітиків, вдалося окупувати 3 населені пункти.

Окупований населений пункт Балаган розташований поблизу Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилася карта російсько-української війни?

За даними DeepState ворог зміг окупували населений пункт Балаган поблизу Покровська, а також Солодке і Затишшя у Запорізькій області.

У росіян також, ймовірно, є успіхи у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя.

Де розташоване село Балаган: дивіться на карті

Де окуповане село Солодке: дивіться на карті

Росіяни окупували Затишшя: дивіться на карті

Де росіяни були найактивніші за останню добу