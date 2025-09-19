Российские войска продолжают наступать на Украину. Недавно оккупанты продвинулись на трех направлениях фронта.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ ситуации на фронте от Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Более 170 боестолкновений, больше всего – под Покровском: сводка Генштаба

Какова ситуация на фронте по данным ISW?

Российские войска по состоянию на утро 19 сентября, по данным Института изучения войны, продвинулись вблизи Лимана и Великомихайловки, а также в районе Запорожской области. Их цель, в частности, захватить остальную Луганщину, продвинуться на Харьковщине и окружить часть Донецкой области.

Враг наступал в Сумской области , но не имел успеха. В частности, возле населенных пунктов Теткино, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка Юнаковка и Садки. Украинские войска контратаковали в этих районах.

, но не имел успеха. В частности, возле населенных пунктов Теткино, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка Юнаковка и Садки. Украинские войска контратаковали в этих районах. На Харьковской области российские войска атаковали возле Глубокого, Липцов, в пределах Волчанска и вблизи Синельниково. Также вели бои на направлении Великого Бурлука, однако подтвержденных результатов нет.

российские войска атаковали возле Глубокого, Липцов, в пределах Волчанска и вблизи Синельниково. Также вели бои на направлении Великого Бурлука, однако подтвержденных результатов нет. На Лиманском направлении россияне продвинулись к центральной части Шандриголово.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 сентября / Карты ISW

На Купянском направлении подтвержденного продвижения нет. Ранее оккупанты атаковали Купянск, а также районы Кондрашовки, Каменки, Степной Новоселовки и Новоосиново. Украинские силы контратаковали в Купянске и возле Мирового и Соболевки и отбросили врага к Мировому и Радьковке.

подтвержденного продвижения нет. Ранее оккупанты атаковали Купянск, а также районы Кондрашовки, Каменки, Степной Новоселовки и Новоосиново. Украинские силы контратаковали в Купянске и возле Мирового и Соболевки и отбросили врага к Мировому и Радьковке. На Северском направлении подтвержденных успехов враг не имеет. Они пытаются перерезать украинские коммуникации и атакуют позиции возле Торецка.

подтвержденных успехов враг не имеет. Они пытаются перерезать украинские коммуникации и атакуют позиции возле Торецка. Оккупанты наступали возле Доброполье , но безуспешно. Враг говорит будто о захвате Паньковки, продвижение в районах Шахматного, Золотого Колодца, Грузского и Нового Шахова.

, но безуспешно. Враг говорит будто о захвате Паньковки, продвижение в районах Шахматного, Золотого Колодца, Грузского и Нового Шахова. На Новопавловском направлении бои шли возле Новониколаевки, Муравки, Дачного, Орехового, Филиала, Ивановки и Толстого, но успехов россияне не достигли.

бои шли возле Новониколаевки, Муравки, Дачного, Орехового, Филиала, Ивановки и Толстого, но успехов россияне не достигли. Вражеские силы действовали в лесах вблизи Великомихайловки. У Запорожской области оккупанты имели продвижение в районах Новоивановки и Приморского.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 сентября / Карты ISW

Последние изменения на фронте: что известно?