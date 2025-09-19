Укр Рус
19 вересня, 07:19
ЗСУ мали успіх біля Куп'янська, а росіяни – просунулись на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російські війська просунулися поблизу Лимана, Великомихайлівки та в районі Запорізької області, намагаючись захопити решту Луганщини та просунутися на Харківщині.
  • Українські війська контратакували в різних районах, зокрема, в Сумській та Харківській областях; на багатьох напрямках росіяни не досягли успіху.

Російські війська продовжують наступати на Україну. Нещодавно окупанти просунулись на трьох напрямках фронту.

Про це пише 24 Канал з посиланням на аналіз ситуації на фронті від Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті за даними ISW?

Російські війська станом на ранок 19 вересня, за даними Інституту вивчення війни, просунулися поблизу Лимана та Великомихайлівки, а також у районі Запорізької області. Їхня мета, зокрема, захопити решту Луганщини, просунутися на Харківщині та оточити частину Донеччини.

  • Ворог наступав в Сумській області, однак не мав успіху. Зокрема, біля населених пунктів Тьоткіно, Рижівка, Олексіївка, Юнаківка та Садки. Українські війська контратакували в цих районах.
  • На Харківщині російські війська атакували біля Глибокого, Липців, у межах Вовчанська та поблизу Синельникового. Також вели бої на напрямку Великого Бурлука, однак підтверджених результатів немає.
  • На Лиманському напрямку росіяни просунулися до центральної частини Шандриголового.

Ситуація на фронті станом на 19 вересня / Карти ISW

  • На Куп'янському напрямку підтвердженого просування немає. Раніше окупанти атакували Куп’янськ, а також райони Кіндрашівки, Кам'янки, Степової Новоселівки та Новоосинового. Українські сили контратакували в Куп'янську та біля Мирового й Соболівки та відкинули ворога до Мирового і Радьківки.
  • На Сіверському напрямку підтверджених успіхів ворог не має. Вони намагаються перерізати українські комунікації та атакують позиції біля Торецька.
  • Окупанти наступали біля Добропілля, однак безуспішно. Ворог каже ніби про захоплення Паньківки, просування в районах Шахового, Золотого Колодязя, Грузького та Нового Шахова.
  • На Новопавлівському напрямку бої точилися біля Новомиколаївки, Муравки, Дачного, Горіхового, Філії, Іванівки та Товстого, але успіхів росіяни не досягли.
  • Ворожі сили діяли в лісах поблизу Великомихайлівки. У Запорізькій області окупанти мали просування у районах Новоіванівки та Приморського.

Ситуація на фронті станом на 19 вересня / Карти ISW

Останні зміни на фронті: що відомо?

  • Російські війська намагаються захопити Куп'янськ, щоб відновити залізничне сполучення вздовж фронту з півночі на південь. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що це дозволило б росіянам забезпечити логістику й створити загрозу Слов'янську, Краматорську та іншим населеним пунктам.

  • На Покровському напрямку фіксують найбільшу активність росіян. Як повідомив в ефірі 24 Каналу речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, днями окупанти здійснили атаки за 19 напрямками. Це стало антирекордом, адже раніше кількість наступів була меншою.