Россияне продвигаются вблизи Покровска, а украинские войска – на Харьковщине: обзор фронта ISW
- Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, включая Покровск и Славянск – Лиман, но не всегда достигают подтвержденного прогресса.
- Украинские войска удерживают позиции или имеют продвижение на севере Харьковской области и других направлениях, включая Купянское направление.
Российские военные неустанно пытаются захватить украинские земли. Однако Силы обороны наносят отпор противнику.
На некоторых направлениях они не только удерживают позиции, но и продвигаются вперед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте?
- Российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области 27 и 28 ноября, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Тогда как украинские войска удержали позиции или продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 ноября, свидетельствуют о том, что они удерживают позиции вдоль автомагистрали Т-2104 Волчанск – Чугуновка в центре Волчанска – районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска.
- Россияне продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука 27 и 28 ноября, но не продвинулись вперед.
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях фронта / Карты ISW
- Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись на Купянском направлении.
- Российские захватчики продолжали наступательные операции на направлении Боровая 27 и 28 ноября, но не продвинулись.
- Однако они недавно имели успехи на направлении Славянск – Лиман.
- Российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении 27 и 28 ноября, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Оккупанты недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 26 ноября, указывают на то, что они имели продвижение в юго-восточной Константиновке.
- Российские войска продолжали наступательные операции в тактическом районе Доброполье 27 и 28 ноября, но не продвинулись вперед.
- Однако они недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что захватчики имели продвижение на восток от Мирнограда (к востоку от Покровска).
- Россияне также недавно продвинулись, а украинские войска удержали позиции или также имели продвижение на Новопавловском направлении.
- Кроме этого, российские войска продолжали наступательные операции на Великомихайловском направлении, на направлении Гуляйполя, на западе Запорожской области 27 и 28 ноября, но не достигли подтвержденного прогресса.
- 28 ноября оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись.
Какая ситуация на фронте: коротко о главном
Сейчас ВСУ сдерживают натиск оккупантов на поле боя. По данным ISW, Украина способна остановить дальнейшее продвижение врага и стабилизировать ситуацию на фронте при условии своевременной военной поддержки партнеров в сочетании с санкциями.
Однако российские войска имеют продвижение на фронте. В частности, недавно они оккупировали село Зеленый Гай в Запорожской области, а также продвинулись возле сел Высокое и Яблочное.