ВСУ продвинулись на Купянском направлении, сложная ситуация на Запорожье: карта фронта ISW
- Украинские военные освободили село Малые Щербаки в Запорожской области, тогда как российские войска достигли продвижения в районе Покровска.
- Оккупанты продолжали наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на севере Сумщины и Харьковщины, но без значительного успеха.
В Институте изучения войны опубликовали отчет об изменениях на линии фронта. Ситуация остается сложной: украинским военным удалось освободить село Малые Щербаки в Запорожской области, в то же время россияне продвинулись в районе Покровска.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на разных направлениях?
- 12 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумщины, однако продвинуться им не удалось.
- В тот же день оккупанты осуществляли штурмовые действия на севере Харьковской области, однако без успеха.
- 12 октября российские подразделения продолжали наступление на направлении Великого Бурлука, но не достигли никакого продвижения.
- Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 11 октября, украинские подразделения продвинулись на запад от Радьковки, что к северу от Купянска.
- Российские войска продолжали наступательные действия на направлении Боровой, однако успеха не имели.
- Также враг пытался продвинуться на Лиманском направлении, однако безрезультатно.
- Украинские силы недавно достигли успеха на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, свидетельствуют, что украинские подразделения продвинулись на восток от села Переездное, расположенного к югу от Северска.
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка – Дружковка, но не осуществили подтвержденного продвижения.
- Российские подразделения также действовали в районе Доброполье, однако не смогли продвинуться.
- Российские войска недавно достигли продвижения на Покровском направлении. Геолокационные материалы, обнародованные 12 октября, свидетельствуют, что российские подразделения продвинулись на юго-востоке Родинского, расположенного к северу от Покровска.
- 12 октября российские силы продолжали наступательные операции на направлении Новопавловки, однако без результатов.
- Российские войска в тот же день пытались наступать в районе Великомихайловки, однако продвинуться не смогли.
- Враг недавно достиг определенного продвижения на востоке Запорожской области. Украинский военный аналитик Олег Петренко сообщил, что оккупанты продвинулись на востоке Полтавки, на северо-восток от Гуляйполя.
- Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Батальон, который действует в этом районе, и представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщили, что украинские подразделения освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенный к юго-западу от Орехова. Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, показывают украинских военных, которые поднимают флаги в этом населенном пункте.
- 12 октября российские войска осуществляли ограниченные атаки на Херсонском направлении, однако без продвижения.
ВСУ сорвали планы россиян
Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что Добропольская операция сорвала планы россиян, ведь украинские войска сработали очень оперативно. По его словам, маневренная оборона позволила ВСУ взять оккупационные войска в оперативное окружение в нескольких позициях.
Известно, что эти российские подразделения должны были давить на Покровск с сентября. Но из-за того, что Силы обороны прибегли контратакующие действия, оккупанты были вынуждены работать таким образом.
В то же время враг продолжает перебрасывать свои подразделения и применять их на Александровском направлении. Там происходят определенные тактические продвижения россиян.