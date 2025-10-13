Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также Силы обороны отбросили врага в Донецкой области, но Россия также имела успехи, – DeepState

Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что Добропольская операция сорвала планы россиян, ведь украинские войска сработали очень оперативно. По его словам, маневренная оборона позволила ВСУ взять оккупационные войска в оперативное окружение в нескольких позициях.



Известно, что эти российские подразделения должны были давить на Покровск с сентября. Но из-за того, что Силы обороны прибегли контратакующие действия, оккупанты были вынуждены работать таким образом.

