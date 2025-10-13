Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів в ефірі 24 Каналу, що Добропільська операція зірвала плани росіян, адже українські війська спрацювали дуже оперативно. За його словами, маневрова оборона дозволила ЗСУ взяти окупаційні війська в оперативне оточення у кількох позиціях.



Відомо, що ці російські підрозділи мали тиснути на Покровськ з вересня. Але через те, що Сили оборони вдалися контратакувальні дії, окупанти були змушені працювати у такий спосіб.

