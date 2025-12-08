Продвинулись как украинские, так и российские силы: карта фронта от ISW

И украинцы, и россияне имели успехи на фронте, указывает ISW. Враг наступает практически на всех направлениях, но его успешно сдерживают украинские защитники.

Украинские силы продвинулись в тактическом районе между Константиновкой и Дружковкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась линия фронта в Украине?

Ни украинская, ни российская сторона не заявляли о какой-либо активности наземных подразделений на севере Сумщины .

. На севере Харьковской области российские силы продолжили попытки наступления, однако никаких подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

российские силы продолжили попытки наступления, однако никаких подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Подобная ситуация наблюдалась и на Купянском направлении : российские войска действовали сразу на нескольких участках – возле Купянска, Соболевки, Петропавловки и Песчаного – но результатов не достигли.

: российские войска действовали сразу на нескольких участках – возле Купянска, Соболевки, Петропавловки и Песчаного – но результатов не достигли. Без успеха завершились и их атаки в районе Боровой , а также на участке Славянск-Лиман.

, а также на участке Славянск-Лиман. На направлении Северска ситуация аналогичная – наступательные действия были, однако доказательств продвижения нет.

ситуация аналогичная – наступательные действия были, однако доказательств продвижения нет. Зато украинские силы имеют локальный успех: по обнародованным 7 декабря геолокационным материалам, ВСУ недавно улучшили позиции на северо-западе Иванополья в тактическом районе между Константиновкой и Дружковкой .

. На Добропольском направлении российские штурмы 7 декабря также не привели к изменениям на карте.

российские штурмы 7 декабря также не привели к изменениям на карте. Под Покровском враг действовал особенно активно – атаки фиксировались вблизи Гришина, Родинского, в сторону Белицкого, а также вблизи Красного Лимана, Новоэкономического, в районе и окрестностях Мирнограда, а также у Котлиного, Удачного и в направлении Молодецкого. Ни один из этих штурмов не имел результата.

враг действовал особенно активно – атаки фиксировались вблизи Гришина, Родинского, в сторону Белицкого, а также вблизи Красного Лимана, Новоэкономического, в районе и окрестностях Мирнограда, а также у Котлиного, Удачного и в направлении Молодецкого. Ни один из этих штурмов не имел результата. На Новопавловском и Александровском направлениях картина такая же – бои продолжались, но подтвержденных сдвигов нет.

картина такая же – бои продолжались, но подтвержденных сдвигов нет. На Гуляйпольском участке фронта российские подразделения имеют минимальное продвижение: геолокация, опубликованная 7 декабря, указывает на их недавнее появление на восточных окраинах Доброполья.

фронта российские подразделения имеют минимальное продвижение: геолокация, опубликованная 7 декабря, указывает на их недавнее появление на восточных окраинах Доброполья. В западной части Запорожской области Россия продолжала наступательные действия, однако без успеха.

Россия продолжала наступательные действия, однако без успеха. На Херсонском направлении враг осуществлял ограниченные действия на суше, но и здесь продвижение не зафиксировано.

Карты ISW

Что об изменениях на фронте говорят в DeepState?