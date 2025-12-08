8 грудня, 07:31
Просунулися як українські, так і російські сили: карта фронту від ISW
Основні тези
- Українські сили покращили позиції на північному заході Іванопілля в районі між Костянтинівкою та Дружківкою.
- Російські сили мали мінімальне просування на східних околицях Добропілля, але на інших напрямках їхні атаки не мали успіху.
І українці, і росіяни мали успіхи на фронті, вказує ISW. Ворог наступає практично на усіх напрямках, але його успішно стримують українські захисники.
Українські сили просунулися в тактичному районі між Костянтинівкою та Дружківкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Дивіться також Росіяни атакували на більшості напрямах фронту: карта бойових дій на 7 грудня
Як змінилася лінія фронту в Україні?
- Ні українська, ні російська сторона не заявляли про будь-яку активність наземних підрозділів на півночі Сумщини.
- На півночі Харківської області російські сили продовжили спроби наступу, однак жодних підтверджених змін лінії фронту не відбулося.
- Подібна ситуація спостерігалася й на Купʼянському напрямку: російські війська діяли одразу на кількох ділянках – біля Купʼянська, Соболівки, Петропавлівки та Піщаного – але результатів не досягли.
- Без успіху завершилися і їхні атаки в районі Борової, а також на відтинку Словʼянськ-Лиман.
- На напрямку Сіверська ситуація аналогічна – наступальні дії були, проте доказів просування немає.
- Натомість українські сили мають локальний успіх: за оприлюдненими 7 грудня геолокаційними матеріалами, ЗСУ нещодавно покращили позиції на північному заході Іванопілля в тактичному районі між Костянтинівкою та Дружківкою.
- На Добропільському напрямку російські штурми 7 грудня також не привели до змін на мапі.
- Під Покровськом ворог діяв особливо активно – атаки фіксувалися поблизу Гришина, Родинського, у бік Білицького, а також поблизу Червоного Лиману, Новоекономічного, в районі та околицях Мирнограда, а також біля Котлиного, Удачного та в напрямку Молодецького. Жоден із цих штурмів не мав результату.
- На Новопавлівському та Олександрівському напрямках картина така сама – бої тривали, але підтверджених зрушень немає.
- На Гуляйпільській ділянці фронту російські підрозділи мають мінімальне просування: геолокація, опублікована 7 грудня, вказує на їхню недавню появу на східних околицях Добропілля.
- У західній частині Запорізької області Росія продовжувала наступальні дії, однак без успіху.
- На Херсонському напрямку ворог здійснював обмежені дії на суші, але й тут просування не зафіксовано.
Карти ISW
Що про зміни на фронті кажуть у DeepState?
Проєкт Deep State виклав оновлену мапу фронту. За даними аналітиків, росіяни мають просування на Костянтинівському та Покровському напрямках.
Удень 7 грудня Deep State писали, що ворог просунувся поблизу Ямполя та Солодкого.
На Покровському напрямку було 46 штурмів – "традиційно" найбільше. Про це повідомили в Генштабі.