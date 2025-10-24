У ВСУ успехи на Донбассе, Россия имеет несколько продвижений: карта DeepState за 24 октября

В то же время на одном из направлений украинская армия их отбросила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
ВСУ продолжают противостоять российским захватчикам. К сожалению, те снова имеют продвижение на фронте.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 24 октября. По их данным, армия России три продвижения и потерпела одну неудачу.
Так, Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра в Донецкой области.
А российская армия продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области – вблизи Гродовки и Владимировки.
Также Россия имеет продвижение на Запорожье возле Степногорска.
Накануне, 23 октября, аналитики DeepState сообщали, что российская армия продвинулась возле Вербового, Степного и Новогригорьевки.
За эти же сутки на фронте зафиксировали 120 боевых столкновений. Кроме того, Россия нанесла 90 авиаударов, сбросила 184 КАБы, осуществила 4 987 обстрелов и привлекла для поражения 6 688 дронов-камикадзе.
А 22 октября Генштаб сообщал, что украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области, взяв в плен более 50 оккупантов. Именно о продвижении у этого населенного пункта писали в DeepState 24 октября.