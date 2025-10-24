У ВСУ успехи на Донбассе, Россия имеет несколько продвижений: карта DeepState за 24 октября

В то же время на одном из направлений украинская армия их отбросила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Враг пытается вклиниться в оборону и проводит атаки: карта фронта на 24 октября

Как изменилась карта фронта?