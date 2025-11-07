Есть 4 продвижения россиян, ситуация в Покровске сложная: карты ISW на 7 ноября

Аналитики ISW оценили ситуацию на фронте и выложили свежие карты боевых действий в Украине. Кроме Покровска, россияне продвинулись еще на 3 направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Куда исчез и где сейчас Дмитрий Козак: как верный друг "предал" Путина и готовят ли его тайным преемником

Что пишут в ISW о ситуации на фронте на утро 7 ноября?

Россияне усиливают присутствие своих войск на Покровском направлении, "вероятно, для закрепления достижений, полученных российскими силами благодаря миссиям по инфильтрации, и дальнейшего продвижения через город". Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на юго-восток от села Балаган (на восток от Покровска и на восток от Мирнограда).

Важно, что российские ДРГ продолжают заходить в город, маскируясь под гражданских. Согласно Женевской конвенции, это военное преступление.

Также оккупанты используют плохие погодные условия, чтобы собраться в большие группы и въехать в город на мотоциклах или багги. Враг подвозит провизию на мотоциклах и пытается проникнуть дальше в северный Покровск и на украинские тыловые позиции, где расположены минометные расчеты и пилоты беспилотников.

В целом оккупанты просачиваются по всему городу, поэтому порой трудно различить, где чьи позиции.

Усилия России по проникновению и дальнейшему закреплению завоеваний в Покровске заметно отличаются от усилий России на Добропольском выступлении, где российские войска осуществили начальное проникновение, но не смогли развернуть подкрепление для закрепления завоеваний, прежде чем украинские силы начали пытаться отбросить российские войска,

– пишут аналитики.

Карты боевых действий от ISW на 7 ноября

Россияне наступали, но не продвинулись: на севере Сумской области, в направлении Великого Бурлука, на Купянском, Лиманском, Добропольском, Новопавловском, Великомихайловском, Гуляйпольском, Херсонском направлениях и западе Запорожской области.

Направления, где врагу удалось продвинуться:

на севере Харьковской области: геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 ноября, свидетельствуют о незначительном продвижении врага в южной части Волчанска (северо-восточнее Харькова);

на Северском направлении: геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль Донецкой железной дороги к югу от Северска;

в тактическом районе Константиновка-Дружковка: геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись в восточном Иванополье (к юго-востоку от Константиновки).

Официально о ситуации в Покровске

Накануне в Генштабе писали, что украинские бойцы блокируют противника, который просачивается в Покровск. Также там акцентировали, что окружения города нет.