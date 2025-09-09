В соцсетях распространяют историю о том, что популярная блогерша "Катя Табаско" якобы обманывала людей под видом волонтерства. Утверждается, что на самом деле она вымышленное лицо, и за ней стоит семейная пара, которая годами обманом собирала средства якобы на лечение, похороны и армию.

В сети назвали имена этих супругов – Диана Маланий и Богдан Андрейчук. Они проживают в Чехии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского блогера с ником Dmytro.

Что известно о скандале вокруг "Кати Табаско"?

Страница блогера "Катя Табаско" в Instagram уже исчезла. Но в сети остались многочисленные скриншоты.

Один из сборов на этой странице касался якобы похорон матери блогера. На них собрали примерно 700 тысяч гривен, и впоследствии удалось узнать, что фото "умершей" принадлежало матери Богдана Андрейчука. Отмечается, что обе женщины живы.

Был у "Кати Табаско" и "отец", но, похоже, тоже вымышленный, хотя на него проводили сборы.

Блогер Дмитрий рассказал, что на странице "Кати Табаско" к сборам прикрепляли обнаженные фото Дианы Маланий, что привлекало внимание в сети и позволяло получать донаты.

Кроме того, все банковские счета ведут к Богдану и Диане. А значительная часть фотоотчетов принадлежала другим волонтерам, которые и узнали свои фото.

Блогер Дмитрий утверждает, что всего за 3 года супругам удалось собрать не менее 4 – 7 миллионов гривен, и это только в Монобанке.

По другим данным речь идет о 10 – 15 миллионов гривен.

Дмитрий заметил, что часть средств, возможно, и шла военным, ведь есть несколько подтверждений.

"Факт с мамой здесь 100% доказан, и эти деньги надо вернуть в реальные сборы", – одновременно подчеркнул он.

Важно. 24 Канал пытался взять комментарий у Богдана Андрейчука, но пока ответа не получил.

