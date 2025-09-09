У соцмережах поширюють історію про те, що популярна блогерка "Катя Табаско" нібито ошукувала людей під виглядом волонтерства. Стверджується, що насправді вона вигадана особа, і за нею стоїть сімейна пара, яка роками обманом збирала кошти нібито на лікування, похорон та армію.

У мережі назвали імена цього подружжя – Діана Маланій і Богдан Андрейчук. Вони проживають в Чехії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського блогера із ніком Dmytro.

Дивіться також Експодатківець "відмив" 1,5 мільярда гривень, вкрадених з бюджету: СБУ затримала підозрюваного

Що відомо про скандал навколо "Каті Табаско"?

Сторінка блогера "Катя Табаско" в Instagram уже зникла. Та у мережі залишилися численні скриншоти.

Один зі зборів на цій сторінці стосувався нібито похорону матері блогерки. На них зібрали приблизно 700 тисяч гривень, та згодом вдалося дізнатися, що фото "померлої" належало матері Богдана Андрейчука. Зазначається, що обоє жінок живі.

Був у "Каті Табаско" й "батько", але, схоже, теж вигаданий, хоча на нього проводили збори.

Блогер Дмитро розповів, що на сторінці "Каті Табаско" до зборів прикріплювали оголені фото Діани Маланій, що привертало увагу у мережі і дозволяло отримувати донати.

Окрім того, усі банківські рахунки ведуть до Богдана та Діани. А значна частина фотозвітів належала іншим волонтерам, які й впізнали свої фото.

Блогер Дмитро стверджує, що загалом за 3 роки подружжю вдалося зібрати щонайменше 4 – 7 мільйонів гривень, і це лише у Монобанку.

За іншими даними йдеться про 10 – 15 мільйонів гривень.

Дмитро зауважив, що частина коштів, можливо, і йшла військовим, адже є декілька підтверджень.

"Факт із мамою тут 100% доведений, і ці гроші треба повернути у реальні збори", – водночас наголосив він.

Важливо. 24 Канал намагався взяти коментар у Богдана Андрейчука, але наразі відповіді не отримав.

Шахрайство в Україні: останні новини