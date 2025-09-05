Как работала схема отмывания денег?
Спецслужбы ликвидировали масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
В Киеве задержали адвоката, который, вероятно, создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 миьярда гривен. В прошлом он –заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины.
