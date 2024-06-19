Бывший глава ГФС Роман Насиров получил неправомерное вознаграждение за обеспечение возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 миллиарда гривен.

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Заинтересованные лица блокировали информацию о движении средств

Сейчас следствие вручило подозрение двум лицам, среди которых – приближенный к Насирову человек и его советник.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в течение декабря 2015 года – марта 2016 года приближенное к бывшему председателю ГФС лицо способствовало ему в получении части неправомерной выгоды", – пишут в САП.

Следователи установили, что это лицо, которая является владельцем строительных компаний, обеспечила получение более 13 миллионов евро взятки на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), которые в течение мая 2017 года – апреля 2018 года легализовала, купив жилой и офисный комплекс с паркингом в центре Киева. Это осуществлялось, по словам САП, "на основании расчетов между двумя компаниями-нерезидентами в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, имело скрытый характер и происходило под видом оплаты акций еще одной компании".

Несмотря на блокирование заинтересованными лицами информации о движении средств в иностранных банках с 2019 года, следствие установило происхождение финансовых перечислений между компаниями-нерезидентами.

"Со своей стороны советник экс-главы ГФС легализовал другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 миллиона евро, которая находилась на счетах подконтрольной ему компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). В январе 2017 года 5,5 миллиона долларов США были использованы для заключения агентского договора, а еще 2,8 миллиона евро – как оплата по договорам купли-продажи в апреле – августе 2018 года", – говорят в САП.

Следователям удалось наложить арест на 81 объект недвижимости в г. Киеве и денежные средства в сумме более 30 миллионов гривен, принадлежащих владельцу группы стройкомпаний.

Добавим, что Насирова разоблачили в октябре 2022 года как раз на получении взятки. Уже в феврале 2023 года расследование в отношении экс-главы ГФС и его советника завершили, а 24 мая того же года обвинительный акт направили в суд. В отношении владельца агрохолдинга обвинение было направлено в суд несколько позже – в феврале 2024 года.

Разоблачена схема легализации более 21 млн евро по делу Насирова / Фото САП