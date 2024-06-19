Колишній голова ДФС Роман Насіров одержав неправомірну винагороду за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

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Зацікавленні особи блокували інформацію про рух коштів

Наразі слідство вручило підозру двом особам, серед яких – наближена до Насірова людина та його радник.

"У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди", – пишуть у САП.

Слідчі встановили, що ця особа, яка є власником будівельних компаній, забезпечила отримання понад 13 мільйонів євро хабаря на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала, купивши житловий та офісний комплекс з паркінгом у центрі Києва. Це здійснювалося, за словами САП, "на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії".

Попри блокування зацікавленими особами інформації про рух коштів в іноземних банках з 2019 року, слідство встановило походження фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.

"Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 мільйона євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 мільйона доларів США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 мільйона євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року", – кажуть у САП.

Слідчим вдалося накласти арешт на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 мільйонів гривень, які належать власнику групи будкомпаній.

Додамо, що Насірова викрили у жовтні 2022 року якраз на отриманні хабаря. Уже в лютому 2023 року розслідування щодо ексголови ДФС та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направили до суду. Стосовно власника агрохолдингу обвинувачення було скеровано до суду дещо пізніше – у лютому 2024 року.

Викрито схему легалізації понад 21 млн євро у справі Насірова / Фото САП