Про це повідомив Вищий антикорупційний суд, передає 24 Канал. Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.
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За Насірова внесли заставу – понад 55 мільйонів
Сьогодні, 24 травня, за ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за статтею 368 Кримінального кодексу внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень,
– заявили у ВАКС.
Додали, що відтепер на обвинуваченого покладаються такі процесуальні обов'язки:
- прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- не залишати межі Києва без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов'язків – до 7 липня 2024 року.
До речі, Роман Насіров ухвалою ВАКС перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.