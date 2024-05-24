Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд. В ВАКС отметили, что Насиров находился под стражей с 31 октября 2022 года.
Ранее Оборудовал душ и провел интернет: Насиров сделал "евроремонт" в камере СИЗО
Бывший глава Государственной фискальной службы вышел из СИЗО. За Романа Насирова внесли залог в размере более 55 миллионов гривен.
Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд. В ВАКС отметили, что Насиров находился под стражей с 31 октября 2022 года.
Ранее Оборудовал душ и провел интернет: Насиров сделал "евроремонт" в камере СИЗО