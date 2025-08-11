Подозреваемые пользовались фейковыми документами, в частности о якобы уходе за родственниками с инвалидностью, чтобы избежать военной службы. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Нацполицию.

Сколько уклонистов выследили правоохранители?

На третьем этапе спецоперации "Опекун" полицейские разоблачили почти 30 человек, которые пытались избежать службы в Вооруженных Силах Украины. Среди подозреваемых есть как гражданские мужчины, так и военные.

По информации полиции, уклонисты пользовались несколькими распространенными схемами. По одной из них, мужчины оформляли фиктивные медицинские справки о болезни или якобы уход за родственниками с инвалидностью. Иногда мошенники намеренно наносили себе телесные повреждения, чтобы избежать службы.



В рамках расследования по всей Украине уже провели более 60 обысков. Всем участникам преступных махинаций грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства, чтобы привлечь к ответственности причастных к этой схеме.



Напомним, в Украине изменили правила вручения повесток во время мобилизации. Теперь их необязательно вручать лично. В случае отказа от получения повестки человека могут обвинить в уклонении от призыва по мобилизации.