Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Задержан сотрудник СБУ на взятке

По данным СБУ, сотрудник спецслужбы в 2024 году требовал 300 тысяч долларов от организатора схемы для военнообязанных. Они устраивали незаконное пересечение границы мужчинам призывного возраста. В обмен на это задержанный обещал помочь в закрытии уголовного производства фигуранту дела.

Правоохранители задержали чиновника "на горячем". В этот момент он передавал средства. Уголовное дело по подследственности передали в ГБР. Впоследствии, из-за большого размера взятки, в НАБУ. Теперь задержанный предстанет перед судом.

Чиновнику объявили о подозрении по статье УК "Получение неправомерной выгоды должностным лицом". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, сотрудника НАБУ задержали за передачу данных российским спецслужбам. Он передавал информацию из баз украинских силовиков за деньги. Его куратором, по данным СБУ, был экс-заместитель руководителя охраны Януковича.